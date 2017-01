Unterhaltung

Iiiih!!! Erstmal desinfizieren!: Robbie Williams ekelt sich vor Fans

Ein Bad in der Menge, Umarmungen, Handshakes, Küsschen hier, Küsschen da - klingt toll? Nicht unbedingt. Robbie Williams scheinen seine Popstar-Pflichten jedenfalls eher anzuwidern, wie sein Silvester-Auftritt nahelegt.

Eigentlich ist Robbie Williams bekannt dafür, im Umgang mit seinen Fans keine Bandagen zu kennen. So geht der Brite bei seinen Auftritten immer wieder gerne auf Tuchfühlung mit dem Publikum. Doch möglicherweise schleicht sich bei dem 42-Jährigen allmählich eine neue Altersaversion gegen ein Übermaß an Körperkontakten ein. Bei seinem Auftritt im Rahmen der Londoner Silvesterfeierlichkeiten ließ sich jedenfalls eine bizarre Szene beobachten.

Während der Countdown zum Jahreswechsel lief, nahm Williams am Fuße des Big Ben ein Bad in der Menge. Dazu gehörten natürlich auch die notorischen Handshakes mit einigen der Fans, die ihre Arme nach dem Popstar ausstreckten. Ganz der Profi, klatschte Williams nicht nur die eine oder andere Pfote kurz ab, ein paar Zuhörer im Publikum packte er auch etwas länger an den Händen, um mit ihnen im Takt der Musik auf und ab zu wippen.

Das erste Highlight 2017

Einige der Fans werden sich nun womöglich an den Stellen, die der Popstar berührt hat, tagelang nicht mehr waschen. Williams indes scheint es exakt andersrum zu ergehen. So fingen die Kameras ein, wie er sich nach seiner Rückkehr auf die Bühne flugs die Hände einrieb. Womit? Auch das blieb dank des Etiketts auf dem Fläschchen mit der entsprechenden Flüssigkeit nicht verborgen: mit einem Mittel zur Händedesinfektion.

Der leicht angewiderte Gesichtsausdruck, den Williams dabei zur Schau trug, sprach aus Sicht vieler Beobachter Bände. So keimte bei Twitter rasch eine Diskussion über den Vorfall auf. "Robbie Williams desinfiziert sich die Hände, nachdem er Menschen berührt hat - das ist der hysterischste Start in ein neues Jahr aller Zeiten", ätzte etwa ein User. Ein anderer scherzte nur wenige Augenblicke nach Mitternacht, Williams habe bereits das erste Highlight des Jahres 2017 gesetzt. Man darf gespannt sein, ob sich das in den nächsten zwölf Monaten noch toppen lässt.

Quelle: n-tv.de