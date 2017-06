Unterhaltung

Stones-Ehefrau, Muse, Gespielin: "Rock Chick" Anita Pallenberg gestorben

Anita Pallenberg war ein echtes "Rock Chick", Model, Schauspielerin - und gleich mehrfach mit den Rolling Stones liiert: zunächst mit Brian Jones, auch mit Mick Jagger soll sie was gehabt haben. Verheiratet war sie dann aber mit Keith Richards. Nun stirbt sie mit 73.

Die ehemalige Lebensgefährtin von Keith Richards, Anita Pallenberg, ist am heutigen Dienstag im Alter von 73 Jahren gestorben. Das berichten unter anderem die britische Zeitung "The Sun" und die BBC. Die Todesursache ist bislang noch unbekannt.

Pallenberg war zwölf Jahre lang mit dem Rolling-Stones-Gitarristen Richards liiert. Aus dieser Beziehung stammen drei Kinder: Marlon Richards, mittlerweile 47 Jahre alt, die zwei Jahre jüngere Angela Richards und Tara Jo Jo Gunne Richards (er starb 1976 nur wenige Wochen nach der Geburt an plötzlichem Kindstod).

1965 lernte sie die Rolling Stones kennen

Die 1944 in Rom geborene Deutsch-Italienerin Pallenberg arbeitete als Model und Schauspielerin, später auch als Modedesignerin. Als Schauspielerin wirkte sie unter anderem im Film "Michael Kohlhaas - Der Rebell von 1969" des deutschen Regisseurs Volker Schlöndorffs mit. Sie führte das Leben eines "Rock Chicks" zwischen Rock 'n' Roll und Glamour.

1965 lernte sie bei einem Konzert in München die Rolling Stones kennen. Zunächst hatte sie eine Liaison mit dem Ex-Stones-Gitarristen Brian Jones. Als die Beziehung im Jahr 1967 jedoch auseinanderbrach, kam sie mit Keith Richards zusammen. Die beiden heirateten nie, waren aber bis 1979 ein Paar. Zudem wurde ihr eine kurze Affäre mit Stones-Sänger Mick Jagger nachgesagt, der 1970 an Pallenbergs Seite sein Schauspieldebüt im Drama "Performance" von Nicolas Roeg gab. Dieses Liebesverhältnis hatte sie aber in der Öffentlichkeit immer bestritten.

Stella Schnabel, Tochter des US-amerikanischen Malers und Filmregisseurs Julian Schnabel und Schwester von Heidi-Klum-Liebhaber Vito Schnabel, brachte die Todesnachricht ihrer Freundin Anita an die Öffentlichkeit und sagte, sie hätte "nie eine Frau wie sie getroffen". So schrieb sie es auch in ihrem entsprechenden Instagram-Eintrag. In den letzten Jahren war der Glamour aus Pallenbergs Leben allerdings verschwunden - Zeitungsfotos zeigen "the once most famous Rock Chick" in eher unglamouröser Kleidung.

Quelle: n-tv.de