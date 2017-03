Unterhaltung

Die Macht ist mit dem Ableger: "Rogue One" ist Saturn Award-Favorit

Die Kinokassen ließ "Rogue One: A Star Wars Story" bereits mächtig klingeln. Nun könnte der SciFi-Streifen von Disney auch bei der Genre-Preisverleihung, den Saturn Awards abräumen. Es gibt aber harte Konkurrenz.

"Rogue One: A Star Wars Story" ist mit elf Nominierungen der Favorit der diesjährigen Saturn Awards. Das gab der US-Verband Academy of Science Fiction, Fantasy and Horror Films, der die Preise für Genre-Filme zum 43. Mal verleiht, bekannt. Die Gewinner sollen am 28. Juni im kalifornischen Burbank bekanntgegeben werden.

Jeweils zehn Gewinnchancen haben die Fantasy-Produktion "BFG - Big Friendly Giant" von Steven Spielberg und der Superhelden-Film "Doctor Strange". Im Fernsehbereich erhielt die Serie "The Walking Dead" mit sieben Nennungen die meisten Anwartschaften.

Auch Filme wie "Arrival", "Independence Day: Wiederkehr", "Passengers" und "Hidden Figures - Unerkannte Heldinnen" wurden mehrfach nominiert. Als Schauspieler sind unter anderem Benedict Cumberbatch ("Doctor Strange"), Amy Adams für "Arrival" und Chris Pratt und Jennifer Lawrence für "Passengers" im Rennen.

Quelle: n-tv.de