Unterhaltung

Ehe für alle: Roland Emmerich präsentiert Hochzeitsfotos

Bereits am vergangenen Wochenende gab Starregisseur Roland Emmerich seinem mehr als 30 Jahre jüngeren Freund Omar de Soto das Jawort. Nun gibt es auch die ersten offiziellen Bilder von der Trauung - vor traumhafter Kulisse.

Mit Filmen wie "Independence Day" oder "The Day After Tomorrow" mauserte sich Regisseur Roland Emmerich zu einem der erfolgreichsten deutschen Exporte in Hollywood. Aus seiner Homosexualität macht der 61-Jährige schon lange kein Geheimnis mehr. Seit dem vergangenen Wochenende ist der gebürtige Stuttgarter nun auch ganz offiziell mit einem Mann unter der Haube. In Los Angeles heiratete er in einer, so seine Sprecherin, "intimen Zeremonie im engsten Freundes- und Familienkreis" seinen Freund Omar de Soto. Mit dem 28-Jährigen ist der Regisseur bereits seit mehr als acht Jahren zusammen.

Nun ja, ganz so intim kann die Feier dann aber doch nicht gewesen sein. Schließlich nahmen an ihr auch zahlreiche Promis teil. Moderatorin Désirée Nosbusch etwa veröffentlichte ein Selfie von der Zeremonie, auf dem neben ihr auch Schauspielerin Joey King zu sehen ist, die in "White House Down" für Emmerich vor der Kamera gestanden hatte. Dazu schrieb Nosbusch schlicht: "Herzlichen Glückwunsch Roland & Omar!!!"

Von Petersen bis Kaulitz

Model Shermine Shahrivar postete gleich eine ganze Reihe an Bildern. Ein dunkles Foto von Emmerich und seinem Mann kommentierte sie mit den Worten: "Wenn Liebe Liebe ist. Ich könnte nicht glücklicher für euch sein, ihr seid so wunderbare Menschen."

Schauspielerin Camilla Belle war in Emmerichs Film "10.000 B.C." zu sehen. Sie veröffentlichte ein Foto mit dem strahlenden Regisseur und schrieb dazu: "Ich bin so glücklich, dass ich dabei sein konnte, um diesen besonderen Tag in eurem Leben zu feiern!"

Auch Schlagersänger und "Let's Dance"-Kandidat Maximilian Arland war mit von der Partie. Er schwärmte via Instagram, es sei eine "Traumhochzeit" gewesen. Medienberichten zufolge sollen unter anderem auch Regie-Kollege Wolfgang Petersen, die Schauspieler Ralf Moeller und Wilson Gonzalez Ochsenknecht sowie Tokio-Hotel-Musiker Tom Kaulitz unter den Gästen gewesen sein.

Auf Instagram angekündigt

Emmerich hatte die Hochzeit wenig zuvor selbst auf Instagram angekündigt. Zu einem Foto seines jetzigen Ehemannes schrieb er: "Da unsere Hochzeit immer näher rückt, werfe ich noch einen Blick zurück auf den Tag, an dem ich Omar einen Heiratsantrag gemacht habe."

Mittlerweile gibt es auch die ersten offiziellen Bilder von der Feier. Und wohl wahr: Sie lassen erahnen, wie traumhaft die Kulisse unter kalifornischen Palmen war.

Quelle: n-tv.de