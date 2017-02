Unterhaltung

Kate zeigt Schulter: Royaler Glanz bei den "Baftas"

Was für die Amerikaner die Oscars sind, sind für die Briten die "Baftas". Jahr für Jahr kommen zur Verleihung der Filmpreise in London auch viele Hollywood-Stars. Doch die größten Stars diesmal hatten keine weite Anreise: Prinz William und Herzogin Kate.

Mit ihrem Erscheinen setzten sie den 70. British Academy Film Awards (Baftas) die Krone auf: Prinz William und seine Frau Kate gaben der Preisverleihung in London, zu der auch zahlreiche Hollywood-Stars geladen waren, einen royalen Anstrich. Trotz kalter Temperaturen ließ es sich Kate nicht nehmen, in einer schulterfreien Robe mit floralem Muster des britischen Designers Alexander McQueen über den roten Teppich zu schreiten. Ihr Mann, Prinz William, kam im eleganten schwarzen Smoking.

Seine Sprösslinge George und Charlotte ließ das royale Ehepaar an diesem Abend verständlicherweise zu Hause. Dafür konnten William und Kate die Preisverleihung in vollen Zügen zu zweit genießen und sich unter die berühmten Gäste aus Hollywood mischen. Unter anderem war Emma Stone zu Gast, die für ihren Film "La La Land" als beste Hauptdarstellerin geehrt wurde. Aber auch Meryl Streep und Nicole Kidman kamen der Einladung nach. Beide waren nominiert, gingen am Ende aber leer aus.

Ehrenpreis für Mel Brooks

Prinz William war übrigens nicht nur zum Vergnügen vor Ort. Seit 2010 ist er Präsident der "British Academy Of Film And Television Arts", die für die Veranstaltung der Baftas verantwortlich zeichnet. In dieser Funktion überreichte er dem US-amerikanischen Komiker Mel Brooks einen Ehrenpreis.

Zu den wichtigsten Preisen bei den diesjährigen Baftas gehörten:

Bester Film: "La La Land"

Bester Regisseur: Damien Chazelle für "La La Land"

Bester Hauptdarsteller: Casey Affleck in "Manchester by the Sea"

Bester Nebendarsteller: Dev Patel in "Lion"

Beste Nebendarstellerin: Viola Davis in "Fences"

Bester Nachwuchs-Star: Tom Holland.

Quelle: n-tv.de