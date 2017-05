Unterhaltung

Der Präsident muss weg: Ruiniert Trump "House of Cards?

Wenn die Realität die Fiktion einholt - dann ist es wohl so, dass Donald Trump der Präsident der Vereinigten Staaten ist und eine Serie, die von Übertreibung und Worst-Case-Szenarien lebt, eingeholt hat. Befürchtet zumindest Hauptdarstellerin Robin Wright.

Dass US-Präsident Donald Trump für politische Miseren sorgt, davon sind immer mehr Menschen überzeugt. Aber ruiniert der umstrittene Selbstdarsteller für "House of Cards" nun sogar eine der beliebtesten TV-Serien überhaupt? Das befürchtet zumindest Schauspielerin Robin Wright in einem Interview mit der US-Seite "Variety".

Auf die Zukunft der bitterbösen Polit-Serie angesprochen, gab Wright jedenfalls zu, dass die Realität allmählich die düstere Fiktion einzuholen drohe: "Trump hat all unsere Ideen für die sechste Staffel geklaut", scherzte Wright während ihres aktuellen Aufenthalts bei den Filmfestspielen in Cannes. "Ich weiß wirklich nicht, was wir machen sollen", so Wright. Zumindest der anstehenden fünften Staffel von "House of Cards" wurden die Ideen noch nicht vom 70-jährigen Trump geklaut.

Will Michelle sehen!

Auf die neuesten Skandale des US-Präsidenten und eine mögliche Amtsenthebung angesprochen, erwiderte sie: "Von irgendwoher muss ich Hoffnung schöpfen." Noch vier Jahre davon könne sie jedenfalls schwer ertragen. Wer Trump so schnell wie möglich ersetzten sollte, ist in ihren Augen auch klar: "Ich will Michelle Obama da oben sehen. Sie wäre eine tolle erste Präsidentin."

Wright sprach zudem über die ungleiche Bezahlung von männlichen und weiblichen Schauspielern, die auch vor ihr nicht Halt macht. So soll ihr Kollege Kevin Spacey noch immer deutlich mehr als sie verdienen. Und das, obwohl ihr eigentlich gesagt wurde, dass ihr Gehalt inzwischen angeglichen wurde. Am Hungertuch muss sie deswegen aber nicht nagen, zumindest wenn man den Zahlen der "Huffington Post" glauben schenken darf: Demnach verdient Wright 420.000 Dollar pro Episode, bei Spacey sollen es 500.000 Dollar sein.

Am 30. Mai startet die fünfte Staffel von "House of Cards" hierzulande bei Sky Atlantic HD.

Quelle: n-tv.de