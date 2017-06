Unterhaltung

Konzerte abgesagt: Sänger Phil Collins stürzt schwer

Der frühere Genesis-Sänger Phil Collins stürzt in seinem Hotelzimmer und prallt gegen einen Stuhl. Dabei verletzt er sich so schwerwiegend, dass er einen Tag im Krankenhaus verbringen muss - und einige seiner Auftritte müssen verschoben werden.

Der britische Musiker Phil Collins ist gestürzt und hat sich dabei eine schwere Wunde im Gesicht zugezogen. Der 66-Jährige könne nach einer Operation derzeit nicht richtig gehen, teilte sein Management auf Facebook mit.

Weiter heißt es in der Erklärung: Collins sei in seinem Hotel nachts aufgestanden, um zur Toilette zu gehen. Dabei sei er gestolpert, während er fiel, sei sein Kopf gegen einen Stuhl geprallt. Dadurch habe sich der frühere Drummer und Sänger der Band Genesis am Auge eine tiefe Wunde zugezogen. Sie musste im Krankenhaus genäht werden. Laut Management sollte Collins dort 24 Stunden zur Beobachtung bleiben.

Zuvor hatte der 66-Jährige ein Konzert seiner Comeback-Tour in der Royal Albert Hall gespielt. Collins' Londoner Konzerte am Donnerstag und Freitag wurden auf November verschoben. Die Konzerte sollen allesamt ausverkauft sein. "Phil entschuldigt und bedankt sich bei den Fans", erklärte sein Management. Die geplanten Auftritte in Köln am Sonntag und anschließend in Paris seien aber nicht in Gefahr.

Der Musiker hatte am 4. Juni in seiner Heimat Großbritannien eine Europatournee begonnen. Collins hatte 2011 eigentlich seinen Rückzug aus der Musikbranche angekündigt. Er wolle sich mehr um seine Söhne kümmern, hatte es seinerzeit geheißen. Einige Jahre später kündigte der Musiker jedoch sein Comeback an. Der Brite war Mitte der Siebzigerjahre mit der Band Genesis berühmt geworden. Außerdem legte er eine erfolgreiche Solokarriere hin.

Quelle: n-tv.de