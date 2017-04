Unterhaltung

Liebes-Selfie zu Promo-Zwecken: Sarah Lombardi kuschelt mit ihrem Michal

Schluss mit Versteckspiel: Die Beziehung von Sarah Lombardi und ihrem Freund Michal T. ist - wie sagt man so schön - "Instagram official". Nur ist das Beweisfoto eben nicht auf Instagram zu sehen. Ein kluger Business-Schachzug?

Seit Oktober 2016 ist die Trennung offiziell: Aus dem einstigen DSDS-Traumpaar Sarah und Pietro Lombardi sind Ex-Partner geworden. Nach einem schmutzigen Rosenkrieg bestätigte die 24-jährige Sarah Ende März ihre Beziehung mit Michal T. Außer Paparazzi-Fotos war seitdem allerdings nichts vom neuen Liebesglück zu sehen.

Nun jedoch überraschte Sarah Lombardi ihre Fans mit dem ersten gemeinsamen Liebes-Selfie. Doch weder auf Facebook noch auf Instagram ist es zu finden: Sie hat es in ihrer kostenlosen App gepostet.

"Tu, was du selbst willst, nicht was andere wollen! Hab euch lieb", lautet ihr Kommentar zu dem Schnappschuss. Auf dem Foto strahlen Sarah und ihr Freund in die Kamera. Sie hat von hinten ihre Arme um Michals Schultern gelegt, die Köpfe haben sie ganz eng zusammengeschmiegt. Beide tragen Sonnenbrillen, in seiner ist zu erkennen, dass er das Foto schießt.

Offenbar will Sarah Lombardi ihre Gefühlte nicht länger verstecken, in aller Öffentlichkeit für Klarheit sorgen und zu ihrer neuen Liebe stehen. Oder hat sie etwa andere Motive? Mit den Neuigkeiten vom Liebes-Selfie rührt sie schließlich auch die Werbetrommel für ihre App.

Vorbild: Kardashian-Clan

Sarah Lombardis App ist in etwa aufgebaut wie ein Instagram-Feed. Darin finden sich zum Beispiel auch Fotos von Sohn Alessio oder Zitat-Bilder. Im Wesentlichen scheint die App allerdings auf die Vermarktung eines Online-Shops ausgerichtet. Fotos von Klamotten oder auch professionelle Fotos von Sarah in den entsprechenden Klamotten sind mit Links zur Kauf-Option versehen. Lustiger Fakt am Rande: Auf einem der Vorschau-Bilder im App-Store küsst Sarah noch Pietro Lombardi.

Übrigens ist Sarah Lombardi nicht die erste Prominente, die über eine App nochmal extra private Einblicke in ihr Privatleben gewährt. Die Kardashian-Jenner-Schwestern etwa betreiben jeweils eine eigene App, auf der sie ihren Fans Content bieten, der über das hinausreicht, was sie in sozialen Netzwerken von sich preisgeben. Die Apps kosten allerdings alle Geld - stolze 2,99 US-Dollar (etwa 2,70 Euro) im Monat. Wer allen fünf Schwestern folgen will, für den wird es teuer.

