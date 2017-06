Unterhaltung

Überraschendes Liebes-Aus : Sarah Lombardi trennt sich von Lover

Alles aus zwischen Sarah Lombardi und ihrem Michal T. Das berichtet zumindest die "Bild". Die Affäre mit ihm war Ende vergangenen Jahres der Trennungsgrund von ihrem Mann und DSDS-Sieger Pietro. Doch es soll vermehrt zu Streit gekommen sein.

Sängerin Sarah Lombardi angeblich ist wieder Single und zieht einen Schlussstrich unter die Beziehung zu Michal T. Die "Bild"-Zeitung will das aus seinem engsten Umfeld erfahren haben. Ende 2016 geriet die Affäre mit T. an die Öffentlichkeit, als intime Fotos von Sarah und ihrem Lover publik wurden. Ihr Mann Pietro trennte sich daraufhin von ihr. Es kam zum Shitstorm gegen Sarah in den sozialen Medien. Wenige Wochen später war Sarah dann offiziell mit ihrer Fremdgeh-Affäre Michal T. zusammen.

Zum Grund der Trennung gibt es noch keine Informationen. Allerdings sollen zwischen Sarah und Michal zuletzt vermehrt die Fetzen geflogen sein. Dennoch: Das Liebes-Aus kommt absolut unerwartet. Immerhin waren die beiden Turteltäubchen kürzlich erst zusammen mit Sarahs Sohn Alessio im Türkei-Urlaub.

Fans von Pietro und Sarah hoffen jetzt natürlich, dass die beiden DSDS-Finalisten von 2011 möglicherweise wieder zusammen finden. Laut "Bild" wollte sich bis jetzt aber noch keiner der Beteiligten äußern. Erstmal ist nur eines wichtig: Hauptsache, Sarah geht es gut.

Quelle: n-tv.de