Unterhaltung

Alles für Alessio : Sarah und Pietro raufen sich zusammen

Dass es Alessio gut geht, ist heute ganz besonders wichtig, denn der kleine Lombardi hat Geburtstag. Zwei Jahre alt wird er und Mama und Papa springen als größtes Geburtstagsgeschenk direkt mal über ihren eigenen Schatten: Sie feiern zusammen.

Zumindest für einen Tag scheinen Sarah und Pietro Lombardi ihre gravierenden Unstimmigkeiten beiseitegelegt zu haben. Am Montag feierte das getrennt lebende Ehepaar gemeinsam den zweiten Geburtstag ihres Sohnes Alessio bei einer Gartenparty. Sowohl Sarah als auch Pietro ließen ihre Fans auf ihren Facebook-Kanälen daran teilhaben.

Sarah postete zum Beispiel ein Bild von Alessio neben einer Minions-Torte und schrieb dazu: "Momente, die einem niemand nehmen kann." Pietro zog mit einem nahezu identischen Bild gleich und meinte: "Papa ist so stolz. Liebe dich über alles." Die beiden trennten sich nach fünf Jahren Beziehung und drei Jahren Ehe Anfang Oktober 2016.

Das mit der Alessio-Posterei können die beiden anscheinend auch wirlich nicht lassen: Erst vor Kurzem gab es einen kleinen Skandal - weil er eine Windel trägt. Noch. Anscheinend zu viel für einige "Fans". Sarah Lombardi war so stolz, denn eigentlich wollte sie nur zeigen, wie mutig ihr kleiner Sohn ist, der zu einem fremdem Mann auf Stelzen ging, um sich den mal genauer anzuschauen und auch das, was der in der Hand hat, ein Spielzeug.

Stolze Mama

Ausgelöst hat das Foto jedoch einen Aufschrei: "Fans" schrieben unter das Bild, das den kleinen Hosenscheißer von hinten auf einer Wiese zeigt (man sieht den Windelrand gerade mal ein bisschen aus seiner Hose herausblitzen) zum Beispiel: "Anscheinend hat sie wichtigere Dinge zu tun, als ihren Sohn mal dran zu gewöhnen von selbst auf's Töpfchen zu gehen! Kommt halt auch immer auf die Prioritäten im Leben an, auf die man besonders großen Wert legt!!!"

Und auch Vater Pietro hatte nichts gegen das Foto und auch nichts dagegen, dass sein Sohn noch ein kleiner Hosenscheißer ist. Man darf also gespannt sein, was die Kommmentatoren dieses Mal wieder für erzieherische Tipps bereithalten werden.

Quelle: n-tv.de