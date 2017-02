Unterhaltung

"Monogamie ist unnatürlich": Scarlett Johansson fährt gern mehrgleisig

Hat sich Scarlett Johansson von ihrem Mann Romain Dauriac getrennt? Entsprechende Gerüchte machen seit drei Wochen die Runde. Nun gießt die Schauspielerin neues Öl ins Feuer - mit einem äußerst pikanten Interview. Wo? Im "Playboy"!

Ihrem (Noch-)Ehemann Romain Dauriac werden die Äußerungen vielleicht nur bedingt gefallen. Alle anderen Männer, die sich noch Chancen bei Scarlett Johansson ausrechnen, werden indes womöglich freudig in die Hände klatschen. Die Schauspielerin hat in einem Interview mit dem "Playboy" Einblicke in ihre Gedanken über Liebesdinge gewährt. Und die sind nicht gerade konservativ.

"Ich glaube, dass es nicht natürlich ist, ein monogamer Mensch zu sein", erklärt die 32-Jährige in dem Gespräch. Monogamie bedeute für jeden viel Arbeit - das beweise, dass es unnatürlich sei. Sie habe zwar Respekt vor monogamen Paaren. "Aber ich denke definitiv, dass das gegen eine Art Instinkt geht."

Romantik und Verantwortung

Auch zur Institution der Ehe äußert sich Johansson im "Playboy": "Die Idee der Ehe ist sehr romantisch, es ist eine schöne Idee und sie zu praktizieren kann eine sehr schöne Sache sein." Eine Beziehung ändere sich jedoch, wenn man heirate. "Und jeder, der etwas anderes erzählt, lügt", so Johansson. Eine Ehe involviere vertraglich viele Menschen, die mit der Beziehung eigentlich gar nichts zu tun hätten. "Es ist eine schöne Verantwortung, aber es ist eine Verantwortung."

Beinahe euphorisch äußert sich die Schauspielerin wiederum, wenn es um ihr Leben mit der zweijährigen Tochter Rose geht. "Ich denke, ich hatte Angst, dass sich das Leben ändert", erinnert sich Johansson an die Schwangerschaft. "Und das tut es, es ändert sich dramatisch. Aber auf gewisse Weise fühle ich mich jetzt sehr viel mehr wie ich selbst, als ich es vorher getan habe."

Trennung nur ein Gerücht?

Nicht nur die Aussagen des Hollywood-Stars sind von einer gewissen Brisanz, sondern vor allem der Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Vor drei Wochen machten Gerüchte die Runde, Johansson und Dauriac hätten sich getrennt. Der Franzose ist der zweite Ehemann der Aktrice - nach Schauspielkollege Ryan Reynolds - und der Vater von Rose. Johansson hatte die Trennungsgerüchte nicht kommentiert. Kurz nach deren Bekanntwerden zeigte sie sich allerdings glücklich strahlend gemeinsam mit Dauriac bei einer Kunstausstellung in New York.

Im Interview mit dem "Playboy" erzählt die Schauspielerin nun jedoch auch vom Familienleben und Plänen mit ihrem Ehemann. Die beiden lebten derzeit abwechselnd in Paris und New York, wollten sich aber spätestens bei der Einschulung ihrer Tochter in New York niederlassen. Während einige dies als ein Dementi der Trennung werten, mutmaßen andere, das Interview sei womöglich vor dem Liebes-Aus von Johansson und Dauriac geführt worden.

