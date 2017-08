Unterhaltung

Angriff der "Supermamis": Schadet Sarah Lombardi ihrem Kind?

Hauptsache, Alessio geht's gut, haben sie gesagt. Doch ausgerechnet in der Sache sorgen sich nun Fans der zerstrittenen Eheleute Lombardi. Mama Sarah schickt den Kleinen mit Glotze ins Bett.

Kinder wollen Fernsehen und Eltern wollen, dass ihre Kinder lieber was anderes spielen. Jedenfalls sagen sie das gern - bis ein Restaurantbesuch ansteht, Gäste im Haus sind oder das Kind aus irgendeinem anderen Grund mal bitte pflegeleicht sein soll. Immer mehr kleine Kinder lassen sich Geschichten regelmäßig von Tablets erzählen. Unter ihnen auch Alessio, der zweijährige Sohn von Sarah und Pietro Lombardi.

Auf ihrem Facebook-Profil postete die 24-jährige Sarah Lombardi ein Foto, das das Kind im Gitterbett liegend zeigt. Der Raum ist dunkel, nur der Bildschirm eines Tablets leuchtet hell.

"Hahahah von wegen schlafen", schreibt Lombardi zu dem Bild. "Ich geh' grad schauen und er hat sich einfach das iPad geschnappt und chillt im Bett." Die Bildunterschrift hat sie mit einem lachenden Smiley versehen. Sie amüsiert sich offenbar über den gerissenen Sohnemann.

Wenngleich viele Eltern sicher wissen, wie gewitzt sich Kinder ein paar Extra-Minuten vor der Mattscheibe oder zum Beispiel auch eine Handvoll Gummibärchen ergaunern: Die Empörung ist - wie so oft, wenn es um die Lombardis geht - groß.

"Geht zum Lachen in den Keller"

"Ich finde nicht, dass Kinder in dem Alter schon mit solchen Sachen spielen müssen ... Das kommt früh genug!", moniert eine Facebook-Nutzerin in den Kommentaren zu dem entsprechenden Eintrag. "Lies ihm doch etwas vor oder erzähl' ihm was", belehrt ein anderer die junge Mutter.

Doch Mama Lombardi erhält auch Unterstützung. "Oh, die Supermamis sind wieder an Bord", vermutet eine Nutzerin. "Habt ihr noch nie ein Spaßfoto von eurem Kind gepostet, nein? Dann geht zum Lachen in den Keller."

Quelle: n-tv.de