Unterhaltung

Serienstar aus "True Blood": Schauspieler Nelsan Ellis stirbt mit 39 Jahren

In der Rolle des Vampir-Kochs in der Serie "True Blood" begeistert Nelsan Ellis seine Fans. Die Produzenten ignorieren deshalb den im Drehbuch vorgesehen Tod des Charakters kurzerhand. Im echten Leben wird Ellis nur 39.

Der US-amerikanische Schauspieler Nelsan Ellis der Vampirserie "True Blood" ist mit nur 39 Jahren gestorben. Grund für den Tod des jungen Serienstars waren "Komplikationen in Folge von Herzversagen", wie seine Managerin Emily Gerson Saines in einer Email bekannt gab. Zu weiteren Einzelheiten äußerte sie sich nicht.

Nelsan war vor allem durch seine Rolle als Lafayette Reynolds in der HBO-Serie "True Blood" bekannt geworden. Der Fernsehprogrammanbieter veröffentlichte eine Stellungnahme zum Tod des Schauspielers: "Wir sind sehr traurig zu hören, dass Nelsan Ellis verstorben ist. Er war ein langjähriges Mitglied der HBO-Familie und seine bahnbrechende Darstellung von Lafayette wird auf ewig im Gedächtnis bleiben. Er wird uns und seinen Fans furchtbar fehlen". Viele seiner Serienkollegen und Fans äußerten ihr Bedauern über den Tod des 39-Jährigen via Twitter.

In der HBO-Produktion spielte er von 2009 bis 2014. Sein Charakter war bei den Fans so beliebt, dass er in allen sieben Staffeln des Vampirdramas gehalten wurde, obwohl er in der Buchvorlage sehr früh getötet wird. Der "New York Times zufolge" brauchte Ellis vier Vorsprechen, bis er die Rolle bekam, mit der ihm schließlich der Durchbruch gelang.

Der Absolvent der renommierten New Yorker Schauspielschule Julliard war außerdem in Filmen wie "The Help" und "Der Butler" zu sehen und arbeitete auch als Autor und Theaterregisseur. Ellis hinterlässt einen Sohn.

Quelle: n-tv.de