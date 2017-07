Unterhaltung

Promis bei "Naked Attraction"?: Schill & Kusmagk - zieht euch aus!

Am Ende will es wieder keiner gewesen sein. Doch bis zu beinahe 1,5 Millionen Menschen schalteten ein, als sich Hinz und Kunz bei "Naked Attraction" nackig machten. Kein Wunder, dass RTL II nun offenbar über eine Sonderausgabe des Formats nachdenkt.

"Zieh dich aus, du alte Hippe!" - getreu diesem Motto von Helge Schneider haben mittlerweile schon ganze Generationen im Fernsehen ihre Hüllen fallen lassen. Angefangen hat es damals mit "Tutti Frutti", weiter ging es vor ein paar Jahren mit "Adam sucht Eva" und in diesem Sommer durften sich Menschen erstmals bei "Naked Attraction" die Klamotten vom Leib reißen.

Klar, zugeguckt haben will am Ende bei diesem "Schmuddelfernsehen" keiner. Doch die Einschaltquoten sprechen eine andere Sprache. So verzeichnete RTL II etwa bei der ersten Staffel seiner von Milka Loff Fernandes moderierten Nackt-Dating-Show bis zu 1,45 Millionen Zuschauer. Erfolgreicher ist seit vielen Jahren kein Format mehr bei dem Sender gestartet, der immerhin auch die Heimat von Shows wie "Frauentausch" und "Curvy Supermodel" oder der Doku-Soaps über "Sarah und Pietro" und die "Geissens" ist.

Sarah, Pietro oder Schill?

Da kann es nicht verwundern, dass man sich nun wohl auch über eine ganz besondere Ausgabe von "Naked Attraction" Gedanken macht. Nach Informationen der "Bild"-Zeitung möchte RTL II, dass sich demnächst auch Promis in der Sendung entblättern. Warum auch nicht? Schließlich hat "Adam sucht Eva" dies ja auch schon erfolgreich vorgemacht.

Noch nicht bekannt sei, wer zu den prominenten Wunschkandidaten gehört, schreibt das Blatt weiter. Nun könnte man sicher gleich mal Sarah, Pietro und die Geissens in den Ring werfen. Doch zu den üblichen Verdächtigen würden wir dann doch vor allem Hamburgs Ex-Innensenator Ronald Schill, Teppichluder Janina Youssefian oder Dschungelkönig Peer Kusmagk zählen. Sie brächten aus "Adam sucht Eva" schließlich schon die passenden Qualifikationen mit.

Obwohl? Zumindest Kusmagk hat das Dating im Adamskostüm eigentlich nicht mehr nötig. Er hat ja so, wie Gott ihn schuf, seine Liebe Janni Hönscheid bereits im Südseeparadies kennengelernt. Inzwischen erwarten die beiden sogar ihr erstes Kind - und dokumentieren das ab dem 7. Juli selbstverständlich auch in ihrer eigenen Doku-Soap "Janni und Peer … und ein Baby!". Wo? Auf RTL II natürlich.

Quelle: n-tv.de