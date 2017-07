Unterhaltung

Mit 80 auf die große Bühne?: Schlagerstar Tony Marshall will zum ESC

Tony Marshall will den Eurovision Song Contest retten. In einem Interview erklärt er, 2018 für Deutschland antreten zu wollen. Der Schlagersänger wäre dann 80 Jahre alt. Bislang hat der NDR aber noch kein Konzept für den ESC-Entscheid präsentiert.

Tony Marshall will 2018 für Deutschland beim Eurovision Song Contest (ESC) in Lissabon singen. "In den vergangenen Jahren haben wir uns nur blamiert", zitierte "Bild" den Schlagersänger ("Schöne Maid", "Heute hau'n wir auf die Pauke"). "Zwölf Punkte kennen wir gar nicht mehr. Beim ESC geht es um das Lied. Darauf sollten wir uns besinnen."

Bisher hat der bei der ARD zuständige Norddeutsche Rundfunk (NDR) kein neues Konzept für den deutschen ESC-Vorentscheid präsentiert. Marshall betont aber: "Ich stehe in jedem Fall bereit." Er wolle "mit einem deutschen Chanson antreten". Marshall wäre im Mai, wenn der ESC über die Bühne geht, 80 Jahre alt.

Der Schlagerstar hatte bereits 1976 den deutschen Vorentscheid zum "Grand Prix Eurovision de la Chanson" - so hieß der ESC damals - mit dem Lied "Der Star" für sich entscheiden können. Doch zum Finale ins holländische Den Haag fuhr er nie. Denn die in Deutschland lebende israelische Sängerin Nizza Thobi konnte nachweisen, dass sie den Song bereits Jahre vorher vor Publikum gesungen hatte. Marshall wurde disqualifiziert. "Das war für mich eine Riesen-Enttäuschung. Deshalb will ich jetzt noch einmal mit einem deutschen Chanson antreten", so Marshall weiter.

Quelle: n-tv.de