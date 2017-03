Unterhaltung

Bikinis statt Unterwäsche: Schöner baden mit Rosie

Eine Dessous-Linie hat sie schon, jetzt bringt Rosie Huntington-Whiteley auch noch ihre eigene Frauen-Bademode auf den Markt. Eine Abkühlung dürften nach dem Blick auf die Fotos allerdings vor allem die Männer benötigen.

In wenigen Wochen erwarten Model und Schauspielerin Rosie Huntington-Whiteley und ihr Verlobter, Action-Star Jason Statham, ihr erstes gemeinsames Kind. Eine große Auszeit scheint sich die 29-Jährige aktuell allerdings nicht zu gönnen. Schon im April erweitert Huntington-Whiteley ihre Unterwäsche-Linie "Rosie for Autograph" von 2012 um eine Bademoden-Kollektion. Partner ist auch dieses Mal wieder die britische Kette Marks & Spencer.

Einen ersten Vorgeschmack liefert die schöne Britin auf ihrem Instagram-Account. Unter einem Bild, das sie in einem schwarzen One-Shoulder-Bikini zeigt, schreibt sie: "Ich bin so aufgeregt, verkünden zu dürfen, dass 'Rosie for Autograph Swim' im April 2017 herauskommt."

Mit Babybauch bei den Oscars

Fans dürfen sich auch auf eine neue Kollektion ihrer Unterwäsche-Linie freuen. Erst vor Kurzem launchte sie diese für den Frühling / Sommer 2017. Erste Eindrücke lieferte sie ebenfalls via Instagram und zeigt dort unter anderem Dessous in Cremefarben und Blümchenmuster. Allerdings noch ohne ihren mittlerweile XXL-Babybauch, den sie zuletzt eindrucksvoll bei den Oscars zur Schau gestellt hatte.

Als Schauspielerin verdrehte Huntington-Whiteley den Männern bislang zweimal den Kopf - in "Transformers 3 - Die dunkle Seite des Mondes" und zuletzt in "Mad Max: Fury Road". Statham, den Vater ihres Kindes, kennt man indes nicht zuletzt aus der "Transporter"-Reihe und den "The Expendables"-Streifen. Ob er beim Anblick der Mode-Fotos seiner Freundin wohl auch noch wie andere Männer einen roten Kopf bekommt?

Quelle: n-tv.de