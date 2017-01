Unterhaltung

"You are terminated": Schwarzenegger löst Trump ab

Mit den Worten "You are fired" watscht Donald Trump in seiner TV-Show "The Apprentice" jahrelang gescheiterte Karriereanwärter ab. Die Promi-Version hat nun einen nicht weniger prominenten Nachfolger.

Hollywoodstar Arnold Schwarzenegger ist in die Fußstapfen des angehenden US-Präsidenten Donald Trump getreten und hat erstmals dessen TV-Show "The Celebrity Apprentice" ("Der Promi-Praktikant") moderiert. In der Premierenfolge präsentierte Schwarzenegger auch einen eigenen Slogan: "You are terminated" (in etwa: Für dich ist es aus). Damit spielte der 69-Jährige auf seine berühmteste Filmrolle als Actionheld "Terminator" an.

Trump hatte die Sendung über Jahre moderiert und gescheiterte Karriereanwärter stets mit dem Spruch "You're fired." (Du bis gefeuert) entlassen. Bei "The Celebrity Apprentice" nehmen Prominente teil, die ihre Fähigkeiten für einen Job in der Geschäftswelt unter Beweis stellen.

Anders als bei der Vorgänger-Show "The Apprentice", wo unbekannte Bewerber um einen Management-Job in einer von Trumps Firmen kämpften, spielen die Promis um Spenden für einen wohltätigen Zweck. Schwarzenegger begrüßte in seiner Sendung unter anderem den Sänger Boy George und Boxerin Laila Ali. Trump ist weiterhin Ko-Produzent der Sendung. Unklar ist, ob auch nach seiner Amtsübernahme daran verdient.

Quelle: n-tv.de