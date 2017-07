Unterhaltung

"Die Angst ist geblieben": Schwedens Victoria spricht über Magersucht

Mit ihrer Krankheit macht Kronprinzessin Victoria 1997 Schlagzeilen: Fotos zeigen die schwedische Thronfolgerin völlig abgemagert bei einer Gala in Stockholm. 20 Jahre ist das jetzt her - und Victoria spricht so offen wie nie über die schlimmste Phase ihres Lebens.

Kronprinzessin Victoria von Schweden hat so offen wie schon lange nicht mehr über ihre Magersucht gesprochen. Dem schwedischen Sender SVT gab die 39-Jährige ein Interview, in dem sie über eine der schwersten Phasen ihres Lebens spricht. In dem bereits in Auszügen veröffentlichten Gespräch mit Journalist Cleas Elfsberg, das anlässlich ihres 40. Geburtstages am 14. Juli ausgestrahlt werden soll, thematisierte Victoria ihre langjährige Essstörung, an der sie als Jugendliche litt. Seit dem Jahr 2000 gilt die Prinzessin als genesen.

"Ich konnte dieses Kapitel zum Glück hinter mir lassen", antwortete die Mutter von zwei Kindern auf die Frage, ob man sich von einer Magersucht jemals erholen könne. "Aber die Angst ist geblieben. Jetzt habe ich aber verschiedene Werkzeuge dagegen und weiß damit umzugehen - das kam auch mit dem Alter".

Verantwortlich für ihr Leid sei vor allem der Druck gewesen, dem sie sich als Kronprinzessin ausgesetzt fühlte, und die Verpflichtungen, die daraus resultieren. "Ich hatte oft sehr viel Angst und habe vieles als sehr schwer empfunden", sagte Victoria. Für sie sei es sehr wichtig und hilfreich gewesen, professionelle Hilfe zu bekommen.

Ehemann Daniel als große Stütze

Heute helfe ihr vor allem ihr Ehemann Daniel von Schweden dabei, die Dinge positiv zu sehen. "Mein Mann ist derjenige, der das Glas immer als halbvoll betrachtet. Er ist für mich eine gute Erinnerung daran, dass man auch anders denken kann", so die Prinzessin. Seit 2010 ist das Paar verheiratet. Im vergangenen März kam ihr zweites Kind, Prinz Oscar, zur Welt. Tochter Estelle ist mittlerweile fünf Jahre alt.

Dass die ganze Familie gesund ist, sehen die Schweden keineswegs als Selbstverständlichkeit an. Immer wieder sorgen sie sich auch um Prinz Daniel, der wegen einer Nierenerkrankung 2009 zur Dialyse musste. Sein Vater, Olle Westling, spendete dem 43-Jährigen schließlich eine Niere. Seither geht es dem Kronprinzen gut. "Man kann nur hoffen, dass es auch weiter so bleibt", sagte Daniel im März bei einem Besuch in der Universitätsklinik in Uppsala.

Quelle: n-tv.de