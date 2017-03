Unterhaltung

"Ich war ziemlich sauer": Sean Penn half Sohn aus Drogensumpf

Es ist sicher gar nicht mal so einfach, das Kind von Sean Penn zu sein. Aber letzten Endes hat sich Penns Sohn mit Hilfe des Vater dann doch endlich von den Drogen lossagen können. "Es war die schlimmste Zeit meines Lebens", erzählt der 23-Jährige.

Überraschendes Bekenntnis von Hopper Penn: Der Sohn von Oscar-Gewinner Sean Penn und Schauspielerin Robin Wright war einst drogensüchtig. Und dabei handelte es sich nicht etwa nur um den einen oder anderen Joint, sondern um eine wirklich harte Droge: Er war Crystal Meth verfallen, wie er im Interview mit dem britischen "ES Magazine" erzählt. Als Teenager habe er stark rebelliert und wurde dabei entweder von seinen Eltern oder der Polizei erwischt. Er habe alle möglichen Drogen ausprobiert, doch ganz oben auf der Liste stand Crystal Meth.

Sein berühmter Vater habe ihn schließlich dazu gebracht, sein Leben auf die Reihe zu bekommen. "Ich habe einen Entzug gemacht, nachdem ich im Krankenhaus aufgewacht bin und Dad sagte: 'Entzug oder willst du auf der Straße landen?' Da habe ich mich für den Entzug entschieden", erinnert sich der heute 23-Jährige. Er sei überglücklich, dass er das hinter sich habe. "Es war die schlimmste Zeit meines Lebens, denn es ist kein Spaß, wenn man an den Punkt angelangt, an dem man die Droge braucht", so Hopper weiter.

Nicht nur mit Drogen hatte er zu kämpfen, auch die Scheidung seiner Eltern ging nicht spurlos an ihm vorüber. "Ehrlich gesagt, war ich ziemlich sauer, denn es war nicht das erste Mal, dass sie sich getrennt hatten und dann doch wieder zusammengekommen waren", sagt Hopper heute. Er hatte das Gefühl, die beiden würden ihm und seiner Schwester Dylan nicht die Wahrheit sagen. Er wollte schlichtweg, dass sie sich endlich entscheiden. "Es war hart, mit ihnen darüber zu sprechen. Ich denke, die beiden waren auch ziemlich kaputt." Trotz alledem fühlt sich Hopper Penn "ziemlich normal".

Quelle: n-tv.de