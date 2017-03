Unterhaltung

Annemarie Carpendale packt aus: Seht her, meine Brüste!

New York, das ist die Stadt, die niemals schläft, und deswegen hat sie auch schon so einiges gesehen. "Da geht noch was", dachte sich wohl Annemarie Carpendale und machte Manhattan im Morgengrauen ein nackiges Geschenk.

Es gibt viele Anlässe, sich auszuziehen: weil eine Dusche ansteht, weil die Klamotten mal gewechselt werden müssen, weil ein Fotograf einem das Schamgefühl weggequatscht hat oder eben weil das Licht gerade so schmeichelhaft durchs Fenster fällt und der Gatte 40 wird.

Wayne Carpendale hatte anlässlich des Ehrentags offenbar ein frohes Erwachen. Noch bevor die Sonne so richtig aufgegangen ist, posiert seine Frau, die 39-jährige Annemarie Carpendale, bereits im Eva-Kostüm. Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte sie ein Foto, das ihren nackten Körper von hinten zeigt, und macht die Geburtstagsglückwünsche damit öffentlich.

"Guten Morgen, schöner Tag", schreibt Annemarie Carpendale zu dem Foto. Wer mit Blick auf den New Yorker Central Park aufwacht, kann auch wirklich nicht klagen.

Der Gatte macht's nach

Offenbar scheint sich das Ehepaar Carpendale übrigens in Sachen Social Media am liebsten vom jeweils anderen inspirieren zu lassen. Auf dem Instagram-Account von Wayne Carpendale findet sich nämlich eine ähnliche Aufnahme wie auf dem seiner Frau. Auch er richtet den Blick auf die Skyline Manhattans und präsentiert dabei der Kamera seinen blanken Rücken.

Welche Version den Fans am besten gefällt? Ein Blick auf die Likes, die die beiden Posts sammeln konnten, verrät: Das Foto von Annemarie Carpendale kommt deutlich besser an. Fast 5500 Herzchen hat ihr Bild am Freitagmorgen bereits abgestaubt, bei Wayne Carpendale sind es nur etwas mehr als 1500 Herzchen. Allerdings hat Annemarie Carpendale mit gut 95.000 Abonnenten auch eine größere Reichweite als ihr Mann. Er kommt derzeit auf gut 32.000 Abonnenten.

Quelle: n-tv.de