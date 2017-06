Unterhaltung

Ups, das ist ja durchsichtig: Selena Gomez lässt Nippel blitzen

Sie konnte sich durch ihre Musikvideos räkeln, wie sie wollte: Selena Gomez blieb immer das süße Mädchen oder doch jedenfalls die gepeinigte Ex von Justin Bieber. An der Seite ihres neuen Freundes gibt sich der Popstar nun jedoch ordentlich verrucht.

Wissen Sie noch damals, als Justin Timberlake 2004 beim Super Bowl ganz aus Versehen die Brust von Janet Jackson freilegte? Oder als Tara Reid im selben Jahr ihre sekundenlang im Blitzlichtgewitter der Fotografen strahlen ließ? Der Nippel-Blitzer erlebt bereits seit geraumer Zeit ein echtes Revival - vor allem unter jungen Promis. Heutzutage ist das Mode und kein Patzer.

Transparente Stoffe sind das Kernelement des neuen Nippeltrends. Kendall Jenner hat es vorgemacht - und die Welt zu diesem Anlass auch gleich mal über ein bestimmtes Piercing aufgeklärt. Auch Bella Hadid ist Fan. Und ausgerechnet die Dame, die derzeit den Ex-Freund des erfolgreichen Models ausführt, zieht nun nach: Selena Gomez.

Paparazzi konnten Gomez und Abel Tesfaye aka The Weeknd auf dem Weg zu einem Abendessen in New York ablichten. Während der 27-jährige Sänger ganz lässig in Jeans, Bomberjacke und Cap voranschlurfte, setzte die 24-jährige Gomez an seiner Hand auf ein edleres Ensemble. Zu Stilettos trug sie ein asymmetrisches schwarzes Kleid aus dünnem Stoff - darunter keinen BH. Auf den Bildern der Fotografen ist deutlich zu erkennen, wie sich ihre Brust unter dem Outfit abzeichnet.

Zeichen stehen auf Erfolg

Nach langer On-Off-Beziehung mit Popstar Justin Bieber und Einschränkungen durch ihre Lupus-Erkrankung scheint Gomez derzeit zufrieden. "Sie weiß jetzt wirklich, wer sie ist und was sie glücklich macht", beruft sich der amerikanische Sender E! auf einen Informanten. "Sie liebt Abel und er liebt sie."

Auch ihre Karriere hat Gomez jüngst mit einer neuen Single angekurbelt. Vor wenigen Wochen erschien "Bad Liar". Der Song könnte einen musikalischen Neuanfang der Sängerin markieren. Er erhielt hervorragende Kritiken.

