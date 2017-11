Unterhaltung

Alter Lover, neuer Look: Selena, bist du's?

Eigentlich hätte ihr neuer alter Liebhaber ihr das sagen können: Nicht jedem steht gebleichtes Haar. Aber vielleicht wollte Selena Gomez auch nur mal was Neues probieren. Sie ist ja noch jung. Jedenfalls überraschte die Sängerin jetzt mit ungewohnter Haartracht.

Bei den American Music Awards (AMA) kamen auch in diesem Jahr wieder die ganz großen Stars der Branche zusammen. Vor allem Selena Gomez sorgte im Microsoft Theater in Los Angeles für Aufsehen: Die Sängerin zeigte sich mit neuem Look. Anstatt der dunklen Mähne, für die sie bekannt ist, trug sie einen blondierten Long Bob.

Die hellen Haare der Sängerin waren aber nicht der einzige Hingucker: Gomez trug ein hautenges, schwarzes Lederkleid von Coach. Ein durchgängiger Reißverschluss in Silber zierte das extrem kurze Minidress.

Zu dem kurzen Kleid mit Dreiviertel-Ärmeln, das ihre schlanken Beine in Szene setzte, kombinierte die 25-Jährige Creolen und einen Ring von Roberto Coin sowie eine passende Leder-Clutch und schwarze Pumps. Ihre kürzere, blonde Mähne trug die sonst dunkelhaarige Sängerin im Seitenscheitel und mit leichten Wellen. Fingernägel und Lippen glänzten zudem in einem tiefen Rotton.

Bühnen-Comeback in weißer Wäsche

Auf der Bühne gab es dann in Sachen Look eine Kehrtwende. Gomez performte nur mit einem weißen Negligé und Sneakern bekleidet ihre neue Single "Wolves". Inszeniert hatte den Auftritt die Künstlerin Petra Collins. Mit ihr hatte Gomez schon für das Musikvideo zu ihrer Single "Fetish" zusammengearbeitet. In Nachthemdoptik gesellten sich bei den AMAs dann noch verschiedene Balletttänzerinnen zu Gomez.

Für Gomez war es übrigens ein besonderer Auftritt. Zum ersten Mal seit einer Nierentransplantation im Sommer stand sie wieder auf der Bühne. Scheint gut zu laufen bei ihr dieser Tage. Nach der Trennung von Sänger The Weeknd soll Gomez außerdem wieder mit ihrem einstigen On-Off-Lover anbandeln, dem 23-jährigen Sänger Justin Bieber.

Quelle: n-tv.de