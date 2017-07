Unterhaltung

"Ich bin zutiefst beschämt": Shia LaBeouf kriecht zu Kreuze

Über so manchen skurrilen Auftritt von Shia LaBeouf konnte man noch schmunzeln. Doch inzwischen schlägt der Schauspieler immer häufiger komplett über die Stränge. Das sieht er nun wohl auch selbst ein - und entschuldigt sich für seinen jüngsten Aussetzer.

Schauspieler Shia LaBeouf hat sich nach seiner Festnahme wegen öffentlicher Trunkenheit für sein Benehmen entschuldigt. "Ich bin zutiefst beschämt über mein Verhalten", schrieb der 31-Jährige bei Twitter. Sein Handeln erfordere eine aufrichtige Entschuldigung gegenüber den Polizisten, die ihn festgenommen hatten. Er sei dankbar, dass sie ihre Beherrschung behielten und sich nicht von ihm provozieren ließen.

Seine Respektlosigkeit gegenüber den Autoritäten müsse mindestens als problematisch bezeichnet werden, schlimmstenfalls aber auch als komplett destruktiv. "Es ist ein neuer Tiefpunkt", so LaBeouf.

Zugleich räumte der Schauspieler ein Suchtproblem ein. Er habe den Kampf dagegen viel zu lange öffentlich ausgetragen und werde das Problem nun aktiv angehen. "Und ich hoffe, dass mir meine Fehler vergeben werden", erklärt LaBeouf.

Schimpfwörter und Beleidigungen

Der Star aus den ersten drei Teilen der "Transformers"-Reihe war nach Angaben der Polizei am frühen Samstagmorgen (Ortszeit) im Bundesstaat Georgia wegen öffentlicher Trunkenheit, Behinderung der Justiz und Erregung öffentlichen Ärgernisses festgenommen worden. Er soll zuvor vor Frauen und Kindern geflucht haben, als ihm ein Passant keine Zigarette geben wollte. Als ihn die Polizei ansprach, wurde er aggressiv.

Das US-Portal "TMZ" veröffentlichte Videos, in denen LaBeouf bei seiner Festnahme und später auf der Polizeiwache zu sehen ist. Die Aufnahmen zeigen den tobenden Schauspieler, wie er die Beamten immer wieder mit Schimpfwörtern und auch rassistischen Beleidigungen überzieht.

Laut US-Medien ist LaBeouf derzeit für Dreharbeiten in Georgia. Er sei am Montag nach Zahlung einer Kaution wieder am Set gewesen, berichtet "TMZ".

Quelle: n-tv.de