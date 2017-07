Unterhaltung

"You stupid bitch": Shia LaBeouf rastet komplett aus

Dass der ehemalige "Transformers"-Star Shia LaBeouf einen Hang zu - sagen wir mal - unkonventionellem Verhalten hat, ist bekannt. So wurde er am Wochenende auch mal wieder festgenommen. Neues Videomaterial zeigt, wie er dabei völlig austickte.

Irgendwie pendelt Shia LaBeouf zwischen Genie und Wahnsinn. Berühmt geworden mit Filmen wie "I, Robot", "Disturbia" und vor allem der "Transformers"-Reihe, verkündete er 2012 seinen Abschied vom Blockbuster-Kino, um sich stattdessen lieber kleineren Herzensangelegenheiten zu widmen. Gesagt, getan: Seither trat La Beouf in eher kunstvolleren Werken wie "Nymph()maniac" oder "American Honey" auf. Doch auch handfeste Flops wie den Thriller "Lang lebe Charlie Countryman", für dessen Drogenszenen er nach eigenem Bekunden sogar LSD einwarf, oder das Endzeitdrama "Man Down" fügte er seiner Vita hinzu.

Zugleich machte LaBeouf in den vergangenen Jahren immer wieder mit mehr oder weniger sinnigen Kunstperformances auf sich aufmerksam. Unvergessen bleibt etwa sein Auftritt mit Papiertüte auf dem Kopf auf dem roten Teppich der Berlinale. Die Tüte mit der Aufschrift "I am not famous anymore" ("Ich bin nicht mehr berühmt") kam später noch einmal zu skurrilen Ehren: LaBeouf setzte sich mit ihr auf dem Schädel fünf Tage lang schweigend in einen kleinen Raum. Menschen durften sich für zehn Minuten zu ihm gesellen - wozu, das blieb ihnen überlassen. Später behauptete der Schauspieler, eine Frau habe ihn während des Projekts vergewaltigt. Über den Wahrheitsgehalt dieser Darstellung kann nur spekuliert werden.

Schreikrämpfe auf dem Revier

Schließlich fällt der 31-Jährige in den vergangenen Jahren auch mit regelmäßigen Aussetzern immer wieder auf. Nur Inszenierung oder doch Anzeichen dafür, dass sich LaBeouf einfach nicht im Griff hat? Das weiß am Ende wahrscheinlich nur er selbst. Im Juni 2014 etwa wurde er in einem Theater festgenommen, nachdem er im Saal geraucht, Zuschauer auf den Hinterkopf geschlagen und Schauspieler beleidigt hatte. Und auch am vergangenen Wochenende landete er mal wieder auf einer Polizeistation. Er sei betrunken unangenehm aufgefallen und habe sich ordnungswidrig verhalten, hieß es seitens der Gesetzeshüter zur Begründung.

Das US-Promi-Portal "TMZ" hat nun Videos veröffentlicht, die die Festnahme LaBeoufs sowie eine spätere Szene auf dem Revier dokumentieren. Sie zeigen, dass der Schauspieler tatsächlich völlig außer sich war und gegenüber den Beamten regelrecht austickte, als diese ihn abführten. Mehrfach beschimpft er die Polizisten als "dumb fuck" ("dummes Arschloch") oder "stupid bitch" ("dumme Schlampe"). In Handschallen wütet er: "Ich bin ein scheiß Amerikaner, ich zahle meine Steuern, nehmen sie diese scheiß Dinger von meinem scheiß Arm." Und er droht: "Ich habe mehr teure Anwälte, als du verkraften kannst, du dumme Schlampe." Später bricht er auf dem Revier geradezu in Schreikrämpfe aus, in denen er sich beklagt, dass die Handschellen zu eng seien.

Welche Konsequenzen die Geschehnisse für LaBeouf haben werden, ist derzeit noch ungewiss. Allzu oft sollte er sich Aktionen wie diese aber wohl nicht mehr leisten - auch für Schauspieler gibt es irgendwann Grenzen.

Quelle: n-tv.de