Lagerfelds Muse, Lily-Rose Depp: Sideboob auf dem roten Teppich

Immerhin ist sie schon 18, denn so einen Auftritt legt man besser volljährig hin. Lily-Rose Depp, Johnnys und Vanessas Tochter, hat bei einem Fashion-Event in New York begeistert - nicht nur mit ihrem Outfit. Ihre Devise: Weniger ist mehr.

Lily-Rose Depp zählt zu den aufstrebenden Schauspielerinnen Hollywoods. Bei ihren Auftritten auf dem roten Teppich beweist sie stets Sinn für glamouröse Roben. So auch bei der jährlichen Veranstaltung "WWD Honors" in New York City am Dienstagabend. Der schwarze Volantrock des 18-jährigen Models glitzerte mithilfe von verspielten Applikationen unter dem Mondlicht. Ihre langen, schlanken Beine betonte sie nochmals mithilfe von Riemchen-Stilettos. Für Aufsehen sorgte aber nicht nur ihr Kleid.

Den Fotografen präsentierte der Jungstar auch freizügig den vor allem in Hollywood angesagten Sideboob. Von einem BH keine Spur. Später strahlte die schlanke Tochter von Johnny Depp und Vanessa Paradis noch vor Freude in die Kameras, als sie neben Karl Lagerfeld stand. Der Kreativchef des französischen Modelabels Chanel erklärte Lily-Rose vor geraumer Zeit zu seiner Muse. Lagerfeld selbst wurde an diesem Abend für seine Arbeit in der Branche geehrt und erhielt den John P. Fairchild Award beim Mode-Event.

Dieses Jahr feierte Lily-Rose große Erfolge während der Pariser Fashion Week: Es heißt, ihr Laufsteg-Auftritt im Finale von Chanel sei der Beste gewesen. Im roséfarbenen Rüschenkleid mit Bubikleid und am Arm von Karl Lagerfeld stahl sie allen die Schau. Vanessa Paradis und Johnny Depp waren sicher stolz auf ihre Tochter. Für ihre Eltern hat das Model nur warme Worte: "Es gab wirklich nichts, gegen das ich hätte rebellieren müssen", erzählte sie einmal dem britischen "Vogue"-Magazin. "Meine Eltern waren nicht sehr streng. Sie haben mir immer zugetraut, eigenständig zu sein und meine eigenen Entscheidungen zu treffen."

Das Schauspielerpaar Depp und Paradis hatte sich nach 14 gemeinsamen Jahren 2012 getrennt.

