Unterhaltung

"Wir tragen es jetzt beide": Sila Sahin lässt sich Liebes-Tattoo stechen

Die Berliner Schauspielerin Sila Sahin denkt bei ihrem Ehemann Samuel Radlinger wohl nur an GZ statt an SZ. Das zeigt auch ihr jüngster Liebesbeweis: Der ging buchstäblich unter die Haut - pünktlich zum Fest der Liebe.

Kurz vor Weihnachten hat sich Sila Sahin selbst ein Geschenk gemacht: Die ehemalige "GZSZ"-Darstellerin hat sich tätowieren lassen. Dabei handelt es sich nicht um irgendein Tattoo.

Auf ihrem rechten Fuß steht nun "You and me against the world" ("Du und ich gegen den Rest der Welt"), wie ein Foto auf Facebook zeigt. Damit tut sie es ihrem Ehemann Samuel Radlinger gleich. Der 24-jährige Fußball-Profi ließ sich den Liebesbeweis bereits vor zwei Wochen auf sein Handgelenk stechen.

"Wir tragen es jetzt beide", bestätigte Sahin der "Bild"-Zeitung. "Ich bin ganz stolz auf mein erstes Tattoo." Gestochen wurde der Schriftzug übrigens von ihrem Schwager Dominik Radlinger, der ein eigenes Tattoo-Studio in Österreich betreibt. Mit den Liebes-Tattoos ein halbes Jahr nach der Hochzeit bleibt das Paar seinem bisherigen Tempo treu: Sahin und der Fußball-Profi lernten sich erst im Januar dieses Jahres kennen, nur wenige Monate später verlobten sie sich und heirateten im Juni.

Quelle: n-tv.de