Sohn Florian ist fassungslos: Sissy Böhm liegt nach Überfall im Koma

Sissy Böhm, Tochter von Schauspieler Karlheinz Böhm, liegt seit einem Raubüberfall im künstlichen Koma. Der mutmaßliche Täter lauerte der 61-Jährigen in einer Tiefgarage auf und soll versucht haben, sie zu entführen.

Sissy Böhm, die Tochter des verstorbenen Filmstars Karlheinz Böhm, ist offenbar in der Nähe von Innsbruck überfallen worden. Das berichtet die österreichische Zeitung "Krone" und zitiert ihren Sohn Florian Böhm. Demnach liegt die 61-Jährige im künstlichen Koma: "Ich kann gar nicht fassen, was der Irre meiner Mutter angetan hat. Und dann hat er auch noch unseren Rauhaardackel getötet. Der hätte ihm doch nichts getan."

Böhms Mutter soll nicht in Lebensgefahr schweben, berichtet "Krone" unter Berufung auf einen Kliniksprecher. Als Tatverdächtiger gelte unterdessen ein 25-jähriger Mann. Er habe Böhm in einer Tiefgarage überfallen und angeblich auch entführt, heißt es. Bei der Flucht soll er allerdings mit seinem Wagen gegen eine Mauer gefahren sein, kurz darauf konnte ihn die Polizei ergreifen. Der Verdächtige soll zuvor auch schon eine schwangere Frau in einer Tiefgarage überfallen haben.

Sissy Böhm stammt aus Karlheinz Böhms ersten Ehe mit der Flugbegleiterin Elisabeth Zonewa. Ihr Sohn Florian Böhm ist ebenfalls Schauspieler. Für Aufsehen sorgte Sissy Böhm mit ihrer Autobiografie "Im Schatten des Lichts: Bekenntnisse einer Tochter aus gutem Hause", in dem sie schwere Vorwürfe gegen ihre Eltern erhebt.

Quelle: n-tv.de