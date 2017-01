Unterhaltung

Der stolze Gatte postet Video : So beweglich ist Michelle Hunziker

Alle anderen wälzen sich langsam vom Sofa runter in Richtung Waage, verweilen dort kurz in Schockstarre und sagen sich dann: "Ach, die Fastenzeit hat doch noch gar nicht begonnen." Nur Super-Mutti Michelle Hunziker turnt uns derweil schon wieder was vor.

Wirklich unglaublich, wie beweglich sie ist! Michelle Hunziker hat auch nach drei Kindern noch immer eine traumhafte Figur - das beweist die 39-Jährige immer wieder auf Fotos in den sozialen Netzwerken und bei diversen TV- und Werbe-Auftritten.

Was bisher wohl nur die wenigsten wussten, aber geahnt haben, ist, dass die Schweizerin neben ihren mannigfaltigen weiteren Talenten obendrein auch noch unglaublich beweglich ist. Das zeigt sie bei einer kleinen privaten Tanzstunde, die sie jetzt bei Instagram hochgeladen hat. Und nicht nur sie - auch ihr stolzer Ehemann Tomaso Trussardi zeigt seinen Followern, was für eine gelenkige Gattin er sich da geangelt hat.

Bemerkenswert ist dabei, wie spielerisch leicht Hunziker mit ihrem gestreckten Bein bis auf Kopfhöhe hochkommt. Damit macht sie selbst geübten Ballerinas Konkurrenz. Michelle steckt eben voller Talente: Moderatorin, Sängerin, Model und offenbar auch Tänzerin.

Vor Kurzem erst hat sie ja gesagt, dass sie und ihr Mann nichts gegen weiteren Familienzuwachs hätten. Bei so einer tollen Mutti steht auch diesem Vorhaben sicher nichts im Wege.

