Glückwunsch, Herr Tatum!: So eine Ehefrau macht neidisch

Channing Tatum hat es gut getroffen. Er ist nicht nur einer der bekanntesten Schauspieler in Hollywood, er hat auch eine großartige Frau geheiratet. Nach sechs Jahren Ehe zeigt er sich verliebt wie am ersten Tag. Kein Wunder bei so einem Anblick.

Channing Tatum ist ziemlich stolz auf seine Frau Jenna Dewan. Und das lässt er all seine Fans und Follower in den sozialen Netzwerken auch immer wieder wissen. Doch so intim wie jetzt hat er das noch nie getan.

Auf Instagram postete der 36-jährige Tatum ein Foto von seiner ebenso alten Gattin, auf dem sie nackt im Bett liegend zu sehen ist. "Nap time = The Best Time" (Schlafenszeit ist die beste Zeit), schreibt Channing zu dem Schwarz-Weiß-Foto.

Man darf an dieser Stelle mal davon ausgehen, dass Dewan zugestimmt hat, bevor ihr Mann den freizügigen Schnappschuss mit der Welt teilte. Überhaupt zeigt sich die Schauspielerin gern mal offenherzig. So plauderte sie jüngst etwa völlig offenherzig über ihr Sexleben.

"Ich war schon immer eine sehr sexuelle Person", erklärte sie der Zeitschrift "Cosmopolitan". "Wir haben auf jeden Fall ein sehr glückliches und gesundes Sexleben." Vielleicht hat es auch damit zu tun, das Dewan auch Tänzerin ist. Deswegen sei sie besonders mit ihrem Körper im Einklang, verkündete Dewan. "Es ist eine sehr ursprüngliche, direkte sexuelle Energie."

"Ich bin stolz auf dich, Jenna"

Jene Ausgabe des Magazins hat natürlich auch Tatum selbst zur Hand genommen. "Ich lese nicht immer Magazine, aber wenn ich das mache, dann ist es die Cosmopolitan, mit meiner unglaublichen Frau auf dem Cover. Ich bin stolz auf dich, Jenna", schrieb er auf Instagram zu einem Foto, das ihn beim Durchblättern des Hefts zeigt.

Tatum und Dewan lernten sich 2005 beim Dreh zum Tanzfilm "Step Up" kennen. Seit 2009 sind die beiden verheiratet. Sie haben eine gemeinsame Tochter, Everly Elizabeth Maiselle Tatum. Sie ist zweieinhalb Jahre alt.

