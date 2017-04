Unterhaltung

George und Charlotte sind dabei: So feiert Pippa Middleton Hochzeit

Und was ist mit Meghan Markle, der so-gut-wie-Verlobten von Prinz Harry? Wird die auch dabei sein, wenn die Schwester der späteren Königin heiratet? Angeblich hat Pippa was dagegen - Meghan könnte ihr die Show stehlen. Aber damit kennt Pippa sich ja aus.

Pippa Middleton wurde durch die Hochzeit ihrer Schwester weltberühmt, jetzt tritt sie selbst mit ihrem Verlobten, den Hedgefonds-Manager James Matthews, vor den Traualtar. Ob die 33-Jährige dabei so ein aufregend enges Kleid tragen wird wie als Brautjungfer bei der Trauung ihrer Schwester Kate mit Prinz William im April 2011? Die jüngere Middleton-Schwester wird eine nicht ganz so spektakuläre Hochzeit feiern, aber da die beiden Brautleute aus reichen Familien stammen, wird es mit Sicherheit ein großes gesellschaftliches Event.

Pippa Middleton und James Matthews werden Medienberichten zufolge am 20. Mai heiraten. Das Kleid soll offenbar bis zum Schluss ein großes Geheimnis bleiben. Der britische Designer Giles Deacon könnte eine Hochzeitsrobe für Middleton entwerfen - zumindest gibt es entsprechende Gerüchte. Stattfinden wird die Trauung in der St. Mark's Church in Englefield, ganz in der Nähe des Anwesens der Familie Middleton in Bucklebury, wo anschließend auch das Fest steigen soll.

Natürlich werden auch die Kinder von Kate und William in Pippas Hochzeit eingebunden. Laut "Mail Online" sollen der dreijährige zukünftige König und seine fast zweijährige Schwester bei der Zeremonie assistieren, vermutlich als Ringträger und Blumenmädchen. Herzogin Kate soll demnach weder die Ehren-Brautjungfer noch die Trauzeugin spielen - weil das zu sehr von der Braut selbst ablenken würde. Sie will sich offenbar im Hintergrund halten.

Zwischen 150 und 350 Gästen ...

Apropos mögliche Ablenkung: Prinz Harry wird zu Pippas großer Feier kommen, so viel scheint festzustehen. Ob seine Freundin dabei sein wird, ist allerdings nach wie vor unklar. Britische Medien berichten, dass Meghan Markle nicht kommt, obwohl sie bei der Hochzeit von Harrys Freund Tom "Skippy" Inskip auf Jamaika dabei war. Ihr Erscheinen bei Middletons Hochzeit könnte allerdings zu viel Trubel auslösen. Meghan spielt in der beliebten TV-Serie "Suits" die Anwaltsgehilfin Rachel und hat es damit zu großer Popularität gebracht. Sollte der TV-Star tatsächlich an Harrys Seite bleiben, wird sie den Job wohl aufgeben. Keine große Sache, denn sie hat einen Abschluss in "Internationale Beziehungen", den sie als "Prinzessin" dann sicher gut gebrauchen kann.

Über die Anzahl der Gäste gibt es bisher nur Spekulationen. Insgesamt sollen zu Pippas schönsten Tag im Leben laut "Mirror" etwa 150 Leute eingeladen sein, laut "Daily Mail" bis zu 350.

Gerüchten zufolge sind auch Autor Ben Fogle und Tennis-Star Roger Federer mit von der Partie. Die Queen eher nicht. Der Bruder des Bräutigams ist in Großbritannien ebenfalls bekannt: Spencer Matthews wurde durch die Reality-Show "Made in Chelsea" berühmt und ist auch Ex-Kandidat bei "The Bachelor" und der britischen Version des "Dschungelcamps". Er soll als Trauzeuge bei der Hochzeit fungieren.

Kate hat den Prinzen geheiratet, für Pippa gibt es mit der Hochzeit aber auch einen Titel. Matthews' Vater David ist der Laird of Glen Affric in Schottland. Bei dessen Tod wird Pippas Ehemann diesen Titel erben, was sie dann zur Lady of Glen Affric macht. Allerdings wird sie durch diesen Titel nicht zur Adeligen.

Quelle: n-tv.de