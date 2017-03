Unterhaltung

Luft von unten? "Underboob"!: So geht Dekolleté heute

Ein tiefer Ausschnitt ist ein Blickfang. Wer modisch vorn mitspielen will, setzt die Brust allerdings ganz anders in Szene. Bei der Pariser Fashion Week zeigt ein Unterwäsche-Engel, wie es geht.

Ja, Stella Maxwell gehört wohl zu den schöneren Frauen, die so über den Planeten staksen. Die 26-Jährige ist belgisch-irischer Abstammung, spätestens seit ihrem Engel-Engagement für das Wäsche-Label Victoria's Secret aber auf den Laufstegen der Welt zu Hause. Gerade zeigen die Designer neue Stöffchen in Paris und da darf Maxwell natürlich nicht fehlen.

In der Französischen Nationalbibliothek lief das Model für "Fenty x Puma", Rihannas erneuter Ausflug in die Modebranche. Maxwell präsentierte dabei einen orange-pink-geringelten Rolli mit langen Trompetenärmeln. Ins Auge fiel das Teil vor allem durch seine Kürze, beziehungsweise das, was darunter zum Vorschein kam: das untere Drittel Maxwells wohlgeformter Brüste.

Sexy auch in schwarz-weiß

Für Modestrecken setzen Stylisten, Fotografen & Co. immer öfter den so genannten "Underboob" in Szene. Maxwell selbst fand das Outfit offenbar so gelungen, dass sie es auf ihrem Instagram-Kanal gleich in doppelter Ausführung postete - versehen mit lilafarbenen Herzen und Blitz-Emojis.

Klickt man sich durch Maxwells Instagram-Account, warten dieser Tage aber noch weitaus mehr Augenfreuden auf die Fans. Für Victoria's Secret hat sie gerade offenbar einen neuen Spot in schwarz-weiß abgedreht. Ein kurzer Teaser-Clip zeigt Maxwell sich an einem Sonnenbett am Wasser rekeln.

Auch Hollywoodstar Kristen Stewart dürfte der Anblick gefallen. Die 26-Jährige soll schon seit einiger Zeit mit Maxwell liiert sein. Immer wieder wurden die beiden in den vergangenen Monaten Hand in Hand von Paparazzi abgelichtet.

Quelle: n-tv.de