Kraftwerk mit neuen Turbinen: So haben Sie "Die Roboter" noch nie gesehen

Kaum zu glauben, aber wahr: Kraftwerk gehen mittlerweile auf die 50 zu. Drei Jahre vor dem runden Jubiläum kleidet die Kultgruppe mit "3-D Der Katalog" ihre Klassiker neu ein - musikalisch und optisch. n-tv.de zeigt exklusiv den neuen Clip zu "Die Roboter".

Es war 1970, als das Gründungsduo Ralf Hütter und Florian Schneider die Gruppe Kraftwerk ins Leben rief. Und was folgte, war visionär. Als Urväter der elektronischen Musik beeinflussten die Düsseldorfer nicht nur ganze Generationen von Künstlern. In ihrem inzwischen nahezu 50-jährigen Bestehen erschuf die Gruppe auch mehr als nur einen Meilenstein an Alben und Songs. Drei Jahre bevor wir nun wirklich auf ein halbes Kraftwerk-Jahrhundert zurückblicken können, fährt die Band die Turbinen noch einmal nach oben: Am 26. Mai erscheint "3-D Der Katalog".

Zwischen 2012 und 2016 spielten Kraftwerk ihre insgesamt acht Alben - von "Autobahn" bis "Tour de France" - live komplett neu ein. Die Musik erhielt dabei mit Dolby Atmos Surround nicht nur den modernsten Sound, den es derzeit auf dem Planeten gibt. Die Gruppe verpasste ihren Klassikern auch spektakuläre 3-D Visuals, die man unter anderem bei Auftritten in Kunstmuseen wie dem "MoMA" in New York, der Tate Modern in London oder der Neuen Nationalgalerie in Berlin bestaunen konnte. Mit "3-D Der Katalog" wird dieses neue Kraftwerk-Erlebnis nun auch auf Vinyl, CD, DVD, Blu-Ray und Download gebannt - nicht zu verwechseln mit der schon 2009 erschienenen Veröffentlichung "Der Katalog", bei der die Original-Alben lediglich digital überarbeitet wurden.

Live zur Eröffnung der Tour de France

Wer das volle Programm haben möchte, wird wohl zur Blu-Ray-Variante greifen müssen. Doch auch abgespeckte Versionen von "3-D Der Katalog" kommen in den Handel. Darauf, wie das dann klingt und aussieht, gibt es nun schon einmal einen Vorgeschmack. n-tv.de zeigt exklusiv den Clip zur Neuauflage des Kraftwerk-Klassikers "Die Roboter". Nicht ganz so exklusiv wird es wohl am 1. Juli in Düsseldorf zugehen. Dann eröffnet die Band mit einem Open-Air-Konzert in ihrer Heimatstadt die diesjährige Tour de France.

