Unterhaltung

Glückwünsche zum 20.: So sagt Kylie Jenner Danke

Man mag über den Kardashian-Clan ja sagen, was man will. Aber gut erzogen ist der Nachwuchs zumindest. So gibt es von Kylie Jenner nun ein ganz besonderes Dankeschön für die guten Wünsche zu ihrem 20. Geburtstag.

Einst war es Kim Kardashian, die sich anschickte, zur ultimativen Kurven-Queen aufzusteigen, It-Girl Nummer 1 zu werden und sogar das Internet kaputt zu machen. Doch wenn das so weitergeht, dann könnte Kylie Jenner bald ihre Halbschwester vom Thron stoßen - auch weil sie gut 16 Jahre jünger ist als die 36-jährige Kurven-Kim.

Am Donnerstag feierte Kylie Jenner ihren 20. Geburtstag, erst mit einem Entspannungstag bei ihrer Mutter Kris, dann mit einem Besuch eines Konzerts ihres Freunds Travis Scott im Vorprogramm von Rapper Kendrik Lamar und schließlich mit einer fetten Überraschungsparty. An all dem ließen uns sie und ihre Familie schon ausführlich in den sozialen Netzwerken teilhaben.

Doch Kylie wollte sich offenbar auch darüber hinaus noch einmal ganz besonders bei allen bedanken, die ihr zu ihrem neuen Leben als Twen gratuliert haben. Das tat sie nun via Instagram - und wie.

Zum 20. eine Brust-OP?

Die frisch gebackene 20-Jährige postete zwei Fotos, die sie in äußerst transparenter Unterwäsche und High Heels zeigen. Dazu schmiegt sie sich in laszive Posen. Die Bilder sind in sanftes Rosa getaucht. Besonders auffällig ist natürlich die üppige Oberweite, die Jenner auf den Fotos zur Schau stellt. Manch einer mutmaßt, dass sie sich ihre Brüste pünktlich zu ihrem 20. (noch einmal) vergrößern ließ.

Eine Aufnahme kommentierte Jenner lediglich mit "20". Zur anderen schrieb sie: "Danke für all die Geburtstagswünsche!"

Aber bitte doch, gern geschehen! Wenn wir ein so nettes Dankeschön dafür bekommen, gratulieren wir zum nächstbesten Anlass natürlich gerne wieder. Namenstag? Der 97-millionste Follower bei Instagram? Eine Milliarde Dollar auf dem Konto? Sag Bescheid, Kylie, unsere Glückwünsche sind dir gewiss!

Quelle: n-tv.de