Unterhaltung

Arme wie 'ne Rockerbraut: Sophia Thomalla? Nee, die Katze!

Hoppla, was ist denn da passiert? Auf ihrer Facebook-Seite präsentiert sich Daniela Katzenberger mit komplett tätowierten Armen. "Wie gefällt es euch?", fragt sie ihre Fans. Die Reaktionen sind erwartungsgemäß gemischt.

Einst galt Daniela Katzenberger quasi als Inbegriff der Obertussi: Fake-Augenbrauen, Fake-Brüste, Fake-Blondine. Hinzu kam ihr selbstgewähltes Dummchen-Image - ganz getreu dem Motto ihres ersten Buches "Sei schlau, stell dich dumm". Doch dass die Katze durchaus einiges auf dem Kasten hat und in puncto Selbstvermarktung ein Vollprofi ist, dürfte inzwischen allen klar sein.

Dabei hat die mittlerweile 30-Jährige auch in Sachen Optik schon seit geraumer Zeit einen Gang zurückgeschaltet. Ob es am guten Einfluss von Ehemann Lucas Cordalis liegt, an Katzenbergers Mutterrolle oder schlicht an der Altersweisheit - wir wissen es nicht. Aber die einstmals tätowierten Augenbrauen sind einem natürlicheren Look gewichen, die Solariumsbesuche wurden reduziert und das Make-up fällt deutlich dezenter aus. Da fallen der XXL-Busen und die nach wie vor blondierte Mähne doch kaum noch ins Gewicht.

Über 4.000 Kommentare

Nun allerdings schockte Katzenberger ihre Fans mit einer neuen optischen Veränderung auf ihrer Facebook-Seite. Dort postete sie ein Bild, das sie beinahe im Stil von Sophia Thomalla mit komplett tätowierten Armen zeigt. "Mal was anderes. Wie gefällt es euch?", schrieb sie dazu, sicher in der Erwartung zahlreicher Reaktionen.

Und die ließen selbstverständlich auch nicht lange auf sich warten. In nicht mal 24 Stunden hinterließen mehr als 4.000 Nutzer einen Kommentar unter dem Bild. Und das Meinungsbild ist, wie kaum anders zu erwarten, gemischt. "Ohne Tattoos gefällst du mir besser. Bleib weiterhin so natürlich schön, wie du bist", konnte sich ein User mit dem Look so gar nicht anfreunden. Ein anderer indes könnte sich die Katze durchaus im Rockerbraut-Stil vorstellen: "Ich finde, dass das jedem Menschen steht - auch dir, Daniela Katzenberger! Allerdings sehe ich an dir eher Blumen, Schmetterlinge & Co. Also feinere, dünnere und weiblichere Tattoo-Designs."

Ein guter Tipp, falls sich Katzenberger einmal tatsächlich dazu entscheiden sollte, sich ein paar Tattoos zuzulegen. Denn natürlich sind die auf dem aktuellen Foto zu sehenden Verzierungen an ihren Armen auch nur ein Fake in Form von Tattoo-Ärmeln, wie sich bei genauerem Hinsehen leicht erkennen lässt. Aber auf den ersten Blick sind schon ein paar darauf hineingefallen.

Quelle: n-tv.de