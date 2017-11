Unterhaltung

Von wem jetzt?: Sophia Thomalla ist geschieden

Ja, Sophia Thomalla unterhielt in den vergangenen Jahren mit so manchem Mann eine romantische Beziehung. Aber nur mit einem war sie verheiratet. Doch auch das ist nun Schnee von gestern. Jetzt ist die 28-Jährige eine geschiedene Frau.

Sophia Thomalla ist wieder zu haben. Theoretisch jedenfalls. Schließlich führt sie seit einiger Zeit allem Anschein nach ja eine Beziehung mit Gavin Rossdale, dem Sänger der Gruppe Bush und Ex von Gwen Stefani. Doch zumindest ihren bisherigen Noch-Ehemann Andy LaPlegua hat die 28-Jährige nun nicht länger an der Backe.

Wie die "Bild"-Zeitung zu berichten weiß, ist die Scheidung Thomallas von dem norwegischen Musiker mit Brief und Siegel vollzogen. Auf den Tag genau 600 Tage waren die beiden verheiratet. Wirklich zusammen waren sie hingegen deutlich kürzer. Schon im vergangenen Jahr beschlossen sie einvernehmlich die Trennung.

"Gefühle sind wie sie sind"

Der "Bild"-Zeitung liegen die offiziellen Dokumente der Scheidung vor. Sie stammen von einem Gericht im US-amerikanischen Cobb County. Ihnen zufolge hat LaPlegua die Scheidung am 23. Oktober beantragt - schon kurz darauf, am 1. November, wurde sie offiziell vollzogen.

Thomalla bestätigte dem Blatt auch noch einmal persönlich die Trennung. "Es stimmt, das Kapitel ist abgeschlossen", wird sie von der "Bild"-Zeitung zitiert. Was ihr Verhältnis zu Rossdale angeht, hält sich Thomalla dagegen weiterhin bedeckt. "Zu dem Thema habe ich in der Vergangenheit nichts gesagt. Und das soll auch so bleiben", erklärt sie. Ihre Entscheidung, die Ehe mit LaPlegua zu beenden, habe nichts damit zu tun, "wo oder mit wem ich unterwegs bin. Gefühle sind, wie sie sind."

"Die Laufmasche ist Kunst"

Rossdale hat das in jüngster Vergangenheit etwas anders gehandhabt. Er steht zu seinen Gefühlen für Thomalla und nennt sie ganz offen seine Freundin. Kein Wunder, schließlich sah man sie zuletzt sogar mit seinen Kindern durch die Gegend ziehen.

Und was macht Thomalla, wenn sie gerade mal nicht mit Liebesdingen beschäftigt ist? Sie postet heiße Schnappschüsse von sich. So veröffentlichte sie soeben auf Instagram mal wieder ein verführerisches Foto von sich. Darauf ist sie in sexy schwarzer Unterwäsche zu sehen. Schwarze Strümpfe und eine ebenfalls schwarze, durchsichtige Jacke mit Spitzenverzierungen komplettieren den heißen Look. "Die Laufmasche am Strumpfband ist Kunst. Der Blick auch", lautet der Kommentar dazu. Tja, dieses Kunstwerk kann sich auch Thomallas Ex-Ehemann künftig wohl nur noch anschauen.

Quelle: n-tv.de