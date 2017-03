Unterhaltung

Es ist der Ex-Mann von ...: Sophia Thomalla küsst fremd

Guten Freunden gibt man ein Küsschen, heißt es. Sophia Thomalla nimmt's wörtlich. Anders lassen sich kürzlich veröffentliche Bilder der Schauspielerin wohl kaum erklären. Auch keine Überraschung: Wieder berühren ihre Lippen die eines Rockers.

Das Liebesleben von Sophia Thomalla ist ein Rätsel. Ihre On-Off-Beziehung mit Rammstein-Sänger Till Lindemann läuft seit 2011. Vier Jahre später kam Techno-Rocker Andy LaPlegua dazu, den sie dann "ganz spontan und easy" vor einem Jahr geheiratet hat. Jetzt scheint ein dritter Rocker das Feld zu betreten. Und der ist, wie ihre beiden anderen Lover, kein Unbekannter.

In London turtelt die 26-Jährige mit Gavin Rossdale, dem Ex-Mann von Gwen Stefani. Eng umschlungen verlassen sie gemeinsam ein Restaurant. Die "Bild"-Zeitung veröffentlicht Bilder, wie seine Hand von hinten in ihren Jeans-Bund greift, seine Lippen sich auf ihre pressen. Eine Affäre, denken Sie jetzt? Quatsch, sagt Thomalla selbst. Gegenüber "Bild" erklärt sie: "Ich war beruflich in London. Gavin und ich sind alte Freunde, waren essen. Komisch, auf einmal überall Bilder, wie wir das Restaurant – übrigens zu dritt – verlassen und ich mich verabschiede."

Und weil man so gut befreundet ist, gibt's eben ein (paar) Küsschen. Die dritte Person, von der Thomalla zudem spricht, sucht man auf den Fotos allerdings vergebens. Rossdale, der 2015 nach 13 Jahren Ehe wegen angeblicher Untreue die Scheidung zu Pop-Star Gwen Stefani eingereicht hat, scheint also nur ein guter Freund zu sein. Ob Ehemann LaPlegua und Lover Lindemann das auch so sehen? Vor zwei Wochen begleitete die Schauspielerin Letzteren jedenfalls noch in Berlin zur Premiere seiner Doku "Rammstein Paris".

Quelle: n-tv.de