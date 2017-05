Unterhaltung

Model löst Liebes-Chaos auf: Sophia Thomalla lässt sich scheiden

Seit Langem wird über Sophia Thomallas derzeitigen Beziehungsstatus spekuliert. Mit Ehemann Andy LaPlegua soll es aus sein. In einem Interview ist die 27-Jährige nun überraschend offen - und verrät noch mehr Geheimnisse aus ihrem Liebesleben.

Model und Moderatorin Sophia Thomalla und der norwegische Musiker Andy LaPlegua besiegeln ihr Ehe-Aus: "Jetzt läuft die Scheidung und alles ist gut", erklärt sie dem Magazin "Grazia" ihren aktuellen Beziehungsstatus. Die Heirat vor einem Jahr bereut sie aber nicht, denn "wenn ich eine neue Beziehung eingehe, werfe ich mich immer mit Haut und Haaren hinein".

Apropos: Und was läuft jetzt eigentlich mit dem britischen Bush-Frontmann Gavin Rossdale? Hier wird die Berlinerin ungewöhnlich schmallippig: "Wir verstehen uns gut, Weiteres möchte ich nicht mehr dazu sagen."

Dafür gibt sie einen eher tragischen Umstand im Interview bereitwillig zu: "Alle Männer, mit denen ich mal was hatte, haben mit mir Schluss gemacht." Offenbar hat sie Verständnis dafür, denn sie sei "extrem eigenständig und unabhängig" und das gefalle vielen Männern auf Dauer nicht. Bei dieser Ausgangssituation bleibt der Liebeskummer dann und wann natürlich nicht aus.

Thomalla mag's lieber konservativer

Doch anders als manch andere Frau lässt sich Thomalla in so einer emotional aufwühlenden Phase laut eigenen Angaben nicht gehen. Sie betrinke sich nicht und liege auch nicht heulend auf der Couch. "Ich mache dann viel Sport, kann kaum was essen und bin ziemlich zickig."

Von außen betrachtet, sieht ihr Privatleben recht wild aus. Dennoch kommt eine offene Beziehung für Sophia Thomalla nicht infrage: "Ich bin kein Typ für eine offene Beziehung, das könnte ich gar nicht. Ein Fluss, der sich teilt, wird zum Bach." Betrug fange bei ihr an, wenn man sich gegenseitig belügt.

Unkonventionell ist sie dagegen, was die Erfahrung mit dem eigenen Geschlecht angeht: Sie habe schon mal eine Frau geküsst, gibt sie zu und "ich könnte mir auch vorstellen, mit einer Frau zu schlafen". Frauen seien wunderschöne Geschöpfe. Eines stellt sie jedoch klar: "Aber ich bin nicht bisexuell."

Ob sie aktuell Single ist, sagt Sophia Thomalla nicht. Dafür verrät sie aber ihren Männertyp. Demnach passe zu ihr nun mal kein Mann in ihrem Alter. Ansonsten stehe sie auf "Selbstbewusstsein und Unabhängigkeit". Egal seien ihr dagegen "Portemonnaie und Prominenz". Und "wer keinen Sinn für Humor hat, ist raus".

Quelle: n-tv.de