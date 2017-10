Unterhaltung

"Haus des Schreckens": Spaceys Bruder: Vater war Vergewaltiger

Jahrelang wusste man kaum etwas über das Privatleben von Kevin Spacey. Jetzt kommen immer mehr dunkle Geheimnisse aus der Vergangenheit des Schauspielers ans Tageslicht. Sein älterer Bruder berichtet von einer finsteren, grauenvollen Kindheit.

Nach dem umstrittenen Coming Out von Kevin Spacey und den vorangegangenen Belästigungsvorwürfen offenbart sein Bruder schreckliche Details aus der gemeinsamen Kindheit. Randall Fowler ist der vier Jahre ältere Bruder des Hollywoodstars - der Musiker arbeitet als Rod Stewart Double.

In der britischen "Daily Mail" schildert Fowler, wie finster die Jugendjahre in der Familie waren. Er selbst, sein berühmter Bruder Kevin und ihre Schwester Julie hätten in einem "Haus des Schreckens" eine brutale Zeit erlebt. Vater Thomas Fowler habe die Kinder terrorisiert, er sei ein Sadist gewesen. Die Mutter habe die Züchtigungen zugelassen und nichts unternommen, so Fowler.

Er selbst sei von seinem Vater regelmäßig vergewaltigt worden. "Als ich zwölf war, hat mich mein Vater zum ersten Mal vergewaltigt. Die nächsten vier Jahre wurde der Sex immer härter und gewalttätiger." Seine Schwester Julie und Kevin seien regelmäßig geschlagen worden, aber nicht sexuell missbraucht. Freunde hätten die Kinder nie mitbringen dürfen, auch deshalb, weil die Wände im Haus mit Fotos von nackten Frauen und Männern bedeckt gewesen seien.

"Spacey wurde zur gefühllosen Hülle"

"Keiner von uns hatte eine Chance im Leben, weil wir mit so geschädigten Eltern aufwuchsen. Ich hatte drei Ehen und Dutzende Affären. Es war so viel Dunkelheit in unserem Haus, es war absolut elendig", wird Fowler weiter zitiert. Aus Angst, "das sexuelle Raubtier-Gen" seines pädophilen Vaters weiterzugeben, habe er keine Kinder.

Spacey habe laut Fowler versucht auszublenden, was in seinem Elternhaus vor sich ging. Er habe sich seit seiner Kindheit in sich zurückgezogen. "Er war so entschlossen, den Schlägen zu entgehen, dass er sich so sehr um sich selbst kümmerte, bis nichts mehr in ihm war." Er sei zu einer leeren Hülle ohne Gefühle" geworden, so der Musiker, der heute keinen Kontakt mehr zu seinem jüngeren Bruder pflegt.

Spaceys Bruder bestätigte der "Daily Mail" zudem, dass der Vater ein bekennender Neonazi gewesen sei, den die Kinder unter sich nur "Kreatur" genannt hätten. Er hasste Juden und machte keinen Hehl daraus, ein Rassist zu sein.

Der 46-jährige Schauspieler Anthony Rapp hatte Spacey eines sexuellen Übergriffs vor rund 30 Jahren beschuldigt. Er selbst sei bei den Vorgängen erst 14 Jahre alt gewesen, Spacey 26 Jahre. Spacey selbst stufte den mutmaßlichen Übergriff zwar als "zutiefst unangemessenes", aber auch als "betrunkenes Verhalten" ein. Sein gleichzeitiges Coming-out brachte das Fass für Einige zum Überlaufen. Kritikern zufolge wirkte es wie eine gezielte Taktik, um vom eigentlichen Thema abzulenken.

Quelle: n-tv.de