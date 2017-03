Unterhaltung

"Bauch einziehen hilft nix": Spiegel-Beichte der Daniela Katzenberger

Makellose Körper sind toll anzusehen, aber sie können auch ganz schön nerven. Wie angenehm, dass Daniela Katzenberger den Promi-Zirkus immer mal wieder mit ein wenig Authentizität aufmischt. Heute im Angebot: ein Bauch - und Brüste.

Perfekt gestylt und durchtrainiert: So präsentieren sich viele Promi-Damen gern auf ihren Social-Media-Accounts. Eine, die auf Perfektion pfeift, ist Daniela Katzenberger - und das kommt bei ihren Fans gut an.

Katzenberger postete einen Bauchfrei-Schnappschuss bei Instagram, auf dem sie Leggings und einen Sport-BH trägt. Dazu schrieb die 30-Jährige: "Guten Morgen, Sport-BH gekauft - Bauch einziehen hilft nix" und versah das Ganze mit zwei lachenden Emojis.

Außerdem ließ sie ihre Fans wissen: "Muss noch Wäsche machen - Hab Hunger - Muss meinen Ansatz färben lassen - Erstmal Kaffee".

Dass die Katze so einen authentischen Einblick in ihr Privatleben gibt, und ihre schlanke Körpermitte auch ohne Sixpack selbstbewusst in Szene setzt, gefällt. "Überlege, ob ich mich aufs Laufband stelle", räumt sie zwar ein, scheint dann aber darauf verzichtet zu haben.

"Wirklich sind ohne Photoshop"

Innerhalb kürzester Zeit häuften sich positive Kommentare wie "Halleluja, du bist einfach perfekt, so wie du bist! Danke, dass es dich gibt." Oder "Sympathisch bis zum Umfallen." Eine andere lobte: "Schön, dass es noch Frauen gibt, die sich zeigen, wie sie wirklich sind ohne Photoshop, und sich dabei wohlfühlen. Siehst toll aus."

Doch nicht nur Katzenbergers Aussehen wurde kommentiert - Komplimente gab es auch fürs Köpfchen. "Du bist so witzig!!!", schrieb jemand. Und auch in dieser Sache pflichteten viele Kommentatoren bei.

Die Fans fühlen sich von Katzenbergers Online-Aktivitäten jedenfalls immer gut unterhalten. Vor kurzem etwa führte die kultige Blondine mit falschen Oberarm-Tattoos hinters Licht.

Quelle: n-tv.de