Polizei geht Verdacht nach: Starb George Michael an Überdosis?

Bisher hieß es zum Tod von George Michael, sein Herz sei einfach stehen geblieben. Möglicherweise waren jedoch Drogen im Spiel und auch ein Suizid des Popstars ist wohl nicht völlig ausgeschlossen.

Pop-Star George Michael könnte möglicherweise doch nicht eines natürlichen Todes gestorben sein. Die britische "Sun" berichtet unter Berufung auf Polizeikreise, es werde dem Verdacht nachgegangen, die Todesursache könnte eine Drogen-Überdosis gewesen sein.

Vorläufig werde der Todesfall zwar noch als "unverdächtig" eingestuft, allerdings bemühe man sich zu klären, wer in den sieben Tagen vor seinem Tod in Michaels Haus ein- und ausgegangen war. Eine Bildagentur, die vor Weihnachten zahlreiche Fotos im Umkreis des Anwesens gemacht hatte, bestätigte dem Blatt, dass man mit der Polizei zusammenarbeite.

Michael war am 25. Dezember tot in seinem Bett gefunden worden. Sein Lebensgefährte Fadi Fawaz twitterte später, er habe ihn gefunden. Allerdings gibt es auch bei der Rolle von Fawaz einige Ungereimtheiten. So hat er die Nacht vor dem Tod des Popstars nicht wie zunächst behauptet in dessen Haus verbracht, sondern im Auto. Er sagte damals "Alles war in letzter Zeit sehr kompliziert, aber George freute sich auf Weihnachten und ich auch." Später sagte er dann, er habe im Auto geschlafen und Michael bei seiner Rückkehr ins Haus gefunden.

Auf einem Bild, das vom 24. Dezember stammt, war zu sehen, dass Fawaz sich in der Nähe des Hauses einen Kaffee gekauft hatte. Warum das Paar die Nacht getrennt verbracht habe, sei nicht bekannt, so das Blatt. Außerdem sendete Fawaz in der Silvesternacht mehrere Tweets, in denen er davon sprach, dass Michael bereits mehrere Selbstmordversuche unternommen und es schließlich geschafft habe, sich umzubringen. Die Tweets wurden später wieder gelöscht.

Michaels Leichnam soll nun auch noch toxikologisch untersucht werden. Die Ergebnisse zur Todesursache des 53-Jährigen werden allerdings erst in einigen Wochen erwartet. Die "Sun" zitiert einen hohen, bereits pensionierten Beamten: "In Anbetracht seiner (Michaels Anm. d. Red) Geschichte, muss die Möglichkeit in Betracht gezogen werden, dass Drogen, illegale oder legale, an seinem Tod beteiligt gewesen sein könnten."

