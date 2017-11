Unterhaltung

Achtung! Stipendium!: Studieren bei Chilly Gonzales

Grammy-Gewinner, Entertainer und Komponist Chilly Gonzales ruft zur Bewerbung auf: Man kann den genialen Musiker in Paris treffen, um an seinem "Gonzervatory", einem Musik-Performance-Workshop, teilzunehmen. Am Ende steht ein Live-Auftritt mit dem Meister an.

So etwas hätte er sich als junger Musiker gewünscht - und deswegen bietet er es jetzt selbst an: Grammy-Gewinner, Entertainer und Komponist Chilly Gonzales ruft Musiker zur Bewerbung auf. Die Glücklichen werden Gonzales in Paris treffen und dort am "Gonzervatory", einem achttägigen Musik-Performance-Workshop studieren. Die ausgewählten Studenten werden eingeladen und verleben gemeinsam eine Woche in musikalischer Versenkung, mit intensivem Coaching, Meisterkursen und Proben - gekrönt von einem öffentlichen Konzert unter der Leitung von Chilly Gonzales höchstpersönlich. Das "Gonzervatory" steht allen Musikern ab 18 Jahren aus der ganzen Welt offen, die ihr eigenes Material schreiben und performen: komponierende Instrumentalisten, Singer-Songwriter, Rapper, Produzenten. Gemeinsam erforschen sie den musikalischen Humanismus, die Publikumspsychologie und was es bedeutet, ein auf der Bühne performender Musiker im Jahre 2018 zu sein.

Für die einberufenen Studenten beginnt das Gonzervatory mit einem Konzert zum Kennenlernen am 26. April 2018 im Theater Le Trianon in Paris. Das erste Treffen mit Chilly Gonzales findet also auf der Bühne statt! Während der folgenden Woche wohnen die Studenten gemeinsam in einem Loft, einem in Kooperation mit Sonos gestalteten musikalischen Nest. Jeder Tag beginnt mit Einzel-Coachings mit Gonzo, gefolgt von Meisterkursen am Nachmittag, geleitet von ausgewählten Gästen aus dem Kreis seiner Freunde und Kollegen. Jeden Abend proben die Studenten zusammen, um die Songs der anderen für das Abschlusskonzert am 4. Mai 2018 im Le Trianon kennenzulernen und einzuüben.

Der Studien-Prozess wird dokumentiert und mit Zuschauern auf der ganzen Welt geteilt. Livestreams von beiden Konzerten, tägliche Nachbesprechungen als Video sowie ein Online-Fanzine mit Fotos, Illustrationen und Essays ermöglichen dem Publikum einen persönlichen Austausch in Echtzeit und schaffen eine emotionale Bindung zu den Teilnehmern und ihren musikalischen Fortschritten.

Ein "Gonzervatory"? Was? Warum?

"Früher hatte ich ein schwieriges Verhältnis zum Studium der Musik; ich wollte inspiriert und herausgefordert werden, nicht "unterrichtet". Das technische Wissen erwarb ich schnell, aber es fiel mir schwer, meine Gefühle unmittelbar und gleichzeitig spielerisch auszudrücken", so Gonzales über seine Motivation. "Ich habe bemerkt, dass vielen ausgebildeten Musikern die instinktive musikalische Spielfreude fehlt, während Autodidakten nicht wissen, wie sie ihre Fähigkeiten systematisch verbessern können. Musiker sollten nicht zwischen Spaß und Wissen wählen, das ist eine falsche Wahl. Das Gonzervatory ist ein Ort für junge Musiker, an dem sie ihre musikalische Stimme finden und stärken können und tiefer in die Emotionen und die Wissenschaft ihrer Kunst gelangen." Das sagt der Meister himself - und dem ist kaum etwas hinzuzufügen. Außer vielleicht ein paar Fakten, um Gonzales besser kennen zu lernen.

Von Dur bis Moll

Im Laufe seiner Karriere hat Chilly Gonzales immer wieder den Vorhang gelüftet, hinter dem sich die Regeln der Musik versteckten: Im bereits klassischen "Dur-Moll"-Teil seines Bühnenprogramms spielt er "Happy Birthday" oder "Chariots of Fire" in Moll, um die emotionale Wirkung der einzelnen Tonarten zu demonstrieren. Dabei schafft es Gonzales, sein Publikum gleichzeitig zu unterhalten und zu unterrichten. Für einen anderen Programmteil holt Gonzales eine Person aus dem Publikum auf die Bühne und schreibt mit ihr in weniger als drei Minuten ein spontanes Musikstück, aufgebaut aus der einfachen Wiederholung dreier Noten plus einer winzigen Variation. Auf seiner jüngsten Tournee zerlegte Gonzales den Beatles-Titel "Eleanor Rigby" in seine Bestandteile, um danach ein Streichquartett als Echtzeit-Sampler einzusetzen und zu beweisen, dass Hip-Hop, Pop und klassische Musik sich näher stehen als man glaubt. Der Erfolg dieser Programmteile führte zur Produktion der Live-DVD "From Major to Minor", einem einstündigen konzertanten Meisterkurs, in dem Chilly Gonzales grundlegende Elemente der Musiktheorie abhandelt, einschließlich Rhythmus (mit Daft Punk als special guest) und Melodie (mit Feist als special guest).

Mit dem Bestseller "Re-Introduction Etudes" brachte Chilly Gonzales seinen Unterricht auch in Buchform heraus: Die 24 einfach zu beherrschenden und mit Spaß zu spielenden Klavierstücke sollen insbesondere all jenen die Mysterien der Musik erschließen, die es bereits aufgegeben hatten. Das Buch will den Spaß zurück in den Lernprozess bringen und versteht sich als Gegengift zum abgestandenen, kitschigen und minderwertigen Repertoire, durch das sich die meisten Klavierschüler quälen müssen.

Gonzales' jüngste Ausflüge in den Bildungsbereich sind seine Pop Music Masterclasses, in denen er die musikalischen Bestandteile aktueller und klassischer Pop-Hits aufbricht ("Under Pressure" von Queen & David Bowie, "Shake It Off" von Taylor Swift oder Drake's "Hold On"). Die 3–4-minütigen Videos wurden bislang mehrere hunderttausendmal auf YouTube gesehen. In der monatlichen 2-stündigen Radiosendung "Music's Cool with Chilly Gonzales" auf Apple Music Beats1 führt er die Hörer durch seine einzigartige Analysearbeit hinter die Theorie und den Spaßfaktor gesamter musikalischer Genres - anhand des Werkes eines stellvertretenden Künstlers (Daft Punk für elektronische Musik, Weezer für Indie Rock).

Durch all diese Projekte erwarb sich Chilly Gonzales über seine Meriten als Komponist und Performer hinaus den Ruf, ein "musikalischer Wissenschaftler" zu sein. Für etliche Zeitungen und Magazine verfasste er Gastbeiträge; unser ständig wachsendes musikalisches Universum kommentiert er u.a. auf Apple Music's Beats 1, BBC Radio 1 in England, 1Live in Deutschland und CBC in Kanada.

Der Workshop am Gonzervatory ist nun die logische Konsequenz für den Mann, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, einen musikalischen Humanismus zu verbreiten: eine fortwährende und ständige Suche nach Technik und Ästhetik, mit der sich musikalische Epochen und Genres verbinden lassen.

Bewerbungen an: masterclass@chillygonzales.com

Quelle: n-tv.de