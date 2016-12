Unterhaltung

Schön unterm Tannenbaum: Sylvie Meis bleibt locker

Die Feiertage sind durch, der Braten verzehrt und die lieben Verwandten endlich zu Hause: Da hat man wieder Zeit für die sozialen Netzwerke. Und zum Posten. Und nachdem der Ex-Mann so dolle Neuigkeiten gepostet hat, legt Sylvie schnell mal nach.

Jetzt warten wir eigentlich nur noch auf eine Meldung von Sabia Bouhlarouz. Die uns erzählt, wie unsagbar glücklich sie ist! Denn von Rafael van der Vaart haben wir bereits erfahren, dass er bald wieder Vater wird mit seiner neuen Freundin, und da stellt man sich doch vor, dass seine Ex-Frauen ein kleines Bisschen grollen könnten. Tut zumindest eine aber garantiert nicht: Die Sylvie.

Moderatorin Sylvie Meis zeigt dafür einmal mehr ihren Sinn für Style, indem sie einen ihrer Weihnachts-Looks auf Facebook postet. Die Niederländerin trägt ein weiß-schwarzes Minikleidchen mit floralem Muster. Während das Stück oben herum recht brav geschnitten ist, ist der kurze Rock leicht ausgestellt. Beim Laufen wird so noch etwas mehr Bein gezeigt - ziemlich sexy!

Akzente setzt die 38-Jährige in Knallrot: Sowohl die Handtasche als auch Lippenstift und Nagellack sind in dem aufreizenden Ton gehalten. Ihre Augen hat die TV-Frau mit schwarzem Kajal betont und das dunkelblonde Haar umspielt in lockeren Wellen ihr Gesicht. Goldene Armreife und funkelnde Ohrstecker machen den Look perfekt. So schön möchte doch jede Frau - nicht nur zu Weihnachten - aussehen, hach ...

Quelle: n-tv.de