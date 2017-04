Unterhaltung

Vorsicht feucht!: Sylvies Verlobter ist im Pinkel-Business

Ein Millionär ist er wohl, der Verlobte von Sylvie Meis. Doch womit der Unternehmer zu seinem Geld gekommen ist, war bislang nicht an die Öffentlichkeit gedrungen. Jetzt ist es aber raus - und der Job des Gatten in spe dürfte durchaus für Lacher sorgen.

Was machen Sie eigentlich beruflich? Beim Small Talk sollte diese Frage vielleicht nicht gleich die erste sein, im Verlauf eines Gesprächs wird sie dann in der Regel aber gestellt. Sylvie Meis kommt aufgrund ihres Bekanntheitsgrades - jedenfalls in Deutschland - wohl oft um eine Antwort herum. Anders sieht es da mit ihrem Bald-Ehemann Charbel Aouad aus.

Als das Paar vor etwa zwei Wochen mit einem Foto aus dem Hamburger Hotel "The Westin" in der Elbphilharmonie die Verlobung bekannt gab, wusste man noch nicht viel über den Mann, mit dem Meis ihre zweite Ehe eingehen will. Mittlerweile ist es schon ein bisschen mehr. Konkret: Es ist nun auch bekannt, in welcher Branche der Geschäftsmann zu seinen Millionen gekommen ist, von denen schon so oft zu lesen war.

Der 35-jährige Aouad arbeitet offenbar seit acht Jahren für die britische Whiffaway Group. Das ist der Website des Unternehmens zu entnehmen. Die Wiffaway Group vertreibt wasserlose Spülungssysteme für Urinale. Der Herr ist also im Pinkel-Business!

"Das Streben nach Perfektion"

Die Whiffaway Group ist offenbar ein Familienunternehmen. Zwei Generationen McLeans sind derzeit in der Führungsebene. Zu ihnen zählt James McLean, mit dem Aouad die renommierte Royal Holloway University of London besuchte. Gemeinsam bauten die beiden für das Unternehmen den Standort Dubai auf. Das erklärt etwa die hübschen Yacht-Fotos, die Meis vor der Küste der Wüstenstadt aufnahm und über ihren Instagram-Account verbreitete.

Aouad hat in Geschäftsdingen aber offenbar mehrere Eisen im Feuer: Er ist auch Mitgründer und Chief Operating Manager von Anglostar Management. Die Firma investiert in erneuerbare Energien, Öl und Gas in Afrika - alles unter dem Motto "Das Streben nach Perfektion, Qualität, Integrität und Leidenschaft vor allem anderen". Wenn Aouad so auch die Beziehung zu Meis angeht, steht ihre Ehe ja unter einem guten Stern.

Quelle: n-tv.de