Unterhaltung

"Du Miststück!": "The Wall"- Buschi geht die Wand hoch

Von Kai Butterweck

Freud und Leid im Minutentakt: Mit "The Wall" hat sich Frank Buschmann ein Quizshow-Spektakel ans Bein gebunden, von dem er wahrscheinlich noch seinen Enkeln erzählen wird.

Frank "Buschi" Buschmann hat in seiner TV-Karriere schon viel erlebt. Allein während seiner Zeit als "Box"-Moderator bei "Schlag den Raab" stand der sympathische Sport-Nerd des Öfteren kurz vor einem Nervenzusammenbruch. Aber was RTL dem Buschi nun mit der Primetime-Show "The Wall" auf dem Silbertablett serviert, lässt selbst einen Grimme-Preis-Nominierten an seine Grenzen stoßen.

Noch bevor der TV-Zuschauer auch nur annähernd weiß, um was es genau geht, ist sich Buschi bereits sicher: "Das ist hier die mit Abstand bekloppteste Sendung im deutschen Fernsehen", hallt es durchs Studio. Und für wahr: Nach knapp drei Stunden wischen sich nicht nur Buschi, seine Kandidaten und das Studiopublikum den Schweiß von der Stirn. Auch daheim auf dem Sofa ist man fix und fertig.

Aber der Reihe nach… Was hat "The Wall" zu bieten? Im Fokus des Geschehens steht natürlich "The Wall", eine zwölf Meter hohe Spielwand, die am oberen und unteren Ende in sieben Positionen aufgeteilt ist. Während die oberen Positionen den "Startpunkt" für medizinballgroße Gummibälle markieren, fungieren die unteren Positionen als "Geldboxen". Je nachdem in welche Box der Gummiball am Ende reinplumpst, geht entweder ein Jubelschrei oder ein Raunen des Entsetzens durchs Studio. Jede Box hat nämlich einen eigenen "Wert" – von 1 Euro bis 250.000 Euro, je nach Spielrunde.

Einfach nur Bälle runterhüpfen lassen ist nicht

Einfach nur Bälle runterhüpfen lassen ist aber nicht. Die Kandidaten (immer ein Pärchen) müssen zwischendurch auch Quizfragen beantworten. Beantwortet man die Fragen korrekt, gehen grüne "Gewinnbälle" ins Rennen. Jede falsche Antwort hat rote "Minusbälle" zur Folge.

Zwischendurch muss einer der Kandidaten auch noch in "Isolation". Sprich: Völlig abgeschnitten vom Geschehen im Studio müssen weitere Quizfragen beantwortet werden. Währenddessen lässt der "The Wall"-Kandidat die Gummibälle tanzen. Es geht also hin und her.

Der Betrag, der in der ersten Runde "gesichert" wurde, kann am Ende entweder behalten werden, oder aber durch den ersetzt werden, der in der zweiten und dritten Game-Runde erspielt wird. Schlussendlich entscheidet der Kandidat im "Kühlschrank" (so nennt Buschi die "Isolation). Und allein für diese zwei Show-Minuten sollte man daheim "sicher" sitzen.

Darüber völlig im Unklaren, ob und was der Partner an der Wand in der zweiten und dritten Runde erspielt hat, muss der "Kühlschrank"-Kandidat entscheiden: Unterzeichnet er oder sie den "Vertrag" mit der gesicherten Summe? Oder zockt man, zerreißt den Vertrag und hofft, dass die danach vom Partner erspielte Summe höher ist?

Die beiden Patchwork-Eltern Sabrina und Basel sind die ersten, die sich an der Wand probieren. Nach der ersten gemeinsamen Spielrunde hat das Duo bereits stolze 34.000 Euro auf dem "gesicherten" Konto. Doch dann verschwindet Basel im "Kühlschrank". Jetzt geht’s ans Eingemachte. Die Quiz-Runde beginnt.

Wer hat das Manhattan-Schönbrunner-Deutsch salonfähig gemacht? Sollte man morgens eher aufs Duschen oder aufs Bettenmachen verzichten? Und wie hieß der kleinste Dalton-Schurke aus den Lucky Luke-Comics? Basel behält kühlen Kopf. Er beantwortet vier von fünf Fragen richtig und sorgt somit für eine Vielzahl von grünen Gummibällen, die am Ende knapp 300.000 Euro anhäufen.

Dumm nur: Basel weiß nichts davon. Als er wieder zurück ins Studio kommt, muss er sich entscheiden. Und der dauerlächelnde Familienvater mit den syrischen Wurzeln ergreift die Chance und verwandelt den entscheidenden Augenblick in den "Moment seines Lebens".

Ein Showmaster mit Pipi in den Augen

Nach einem berührenden Heiratsantrag vor laufender Kamera outet sich Basel auch noch als "Zocker". Der Lohn: Ein Showmaster mit Pipi in den Augen, eine Spontan-Verlobte mit offenem Mund und gut 300.000 Euro mehr auf dem Konto. Daumen hoch. Alles richtig gemacht.

Dirk und Magnus wollen natürlich genauso absahnen. Das unzertrennliche Vater-Sohn-Gespann darf als zweites "The Wall"-Pärchen ran. Und schon nach wenigen Minuten wird klar: Das kann hier nur hochemotional enden.

Während Sohnemann Dirk wie ein fleischgewordener Flummi um den sichtlich mitgenommenen Moderator herumhüpft, schickt Papa Magnus im "Kühlschrank" alle positiven Vibes dieser Erde auf Reisen.

Doch die Gummibälle meinen es zunächst nicht gut mit den beiden Bundeswehr-Experten. Irgendwann hat sogar Buschi die Faxen dicke: "Du Miststück!", keift er in Richtung Wand. Erst nach und nach hüpfen die grünen Bälle in die "dicken" Geldboxen. Irgendwann läuft’s aber wie am Schnürchen. Pünktlich zum Finale sind es schließlich stolze 705.000 Euro, die auf der Kontoanzeige aufblinken und dafür sorgen, dass Dirk wie ein gefeierter Champions-League-Siegtorschütze auf den Knien rutscht.

Aber was macht Magnus? Zitternd und mit glasigen Augen muss der Vater erst einmal von Buschi in den Arm genommen werden. Hat er die richtige Entscheidung getroffen? Nach einer kurzen Schluchz-Rede wird Magnus endlich erlöst. Alles gut. Papa Magnus hat den Vertrag zerrissen und das rührende Duo somit um 705.000 Euro reicher gemacht.

Und Buschi? Der kann es immer noch nicht fassen. Primetime am Samstag mit der "beklopptesten Sendung im deutschen Fernsehen": Da fehlen selbst dem sonst so quasseligen Frank Buschmann die Worte.

Quelle: n-tv.de