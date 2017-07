Unterhaltung

Pistorius-Drama verfilmt: Toni Garrn spielt Mordopfer

Toni Garrn zählt zu Deutschlands heißesten Exportschlagern. Als Model ist sie international erfolgreich, doch das scheint der Hamburgerin nicht genug. Sie hat einen Film gedreht. Es geht um einen spektakulären Mordprozess.

Selten hat es einen Kriminalfall gegeben, der international so viel Aufsehen erregte wie der Mordprozess des Paralympic-Stars Oscar Pistorius. Sein Leben und vor allem die Vorkommnisse rund um die Tatnacht im Februar 2013, als seine Freundin Reeva Steenkamp (1983-2013) tot in seinem Haus gefunden wurde, werden jetzt verfilmt.

Bei der Besetzung gibt es eine Überraschung: Die Rolle des getöteten Models wird in dem Film "Edge of the Blade" von Toni Garrn gespielt. Die 25-Jährige hatte zuletzt an der Seite von Matthias Schweighöfer in dessen Amazon-Serie "You Are Wanted" Schauspielambitionen unter Beweis gestellt.

Nun verkündete das deutsche Model auf seinem Instagram-Account: "Endlich ist die Nachricht draußen. Ich habe schon den ganzen Monat in Atlanta daran gearbeitet." Die Ermordung dieser "hellen, intelligenten und wunderschönen Seele" habe sie damals sehr bewegt, so Garrn. Sie sei sehr geehrt, dass sie Reeva in dieser Verfilmung spielen dürfe. Seit dem ersten Casting würde sie ständig deren Familie in ihrem Kopf haben.

Wer spielt Pistorius?

Aufmerksame Fans hätten Garrns Schauspiel-Exkurs übrigens erahnen können. Die Dreharbeiten zu "Edge of the Blade" fanden vom 7. bis 30. Juni in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia statt. Von dort postete Garrn auf Instagram zunächst ein Bild von sich mit Skript in der Hand. "Einen Monat lang bin ich nicht wie ich ... und ich liebe es!", schrieb sie dazu. Eigentlich eindeutig, dass sie wieder eine Rolle vor der Kamera einnehmen würde.

Außerdem postete sie einige Tage später noch ein Bild, das sie vor einem Caravan zeigt. "Alles, was ich brauche, ist ein Camping-Stuhl", schrieb sie irreführend dazu. Doch der beleuchtete Spiegel im Hintergrund hätte ein Indiz dafür sein können, dass sich Garrn gerade nicht im Low-Budget-Urlaub befindet.

Weitere Infos über den kommenden Film sind derzeit noch nicht bekannt. So sickerte weder ein Starttermin noch ein deutscher Titel durch. Auch wer die Hauptrolle des Oscar Pistorius übernehmen wird, ist bislang noch nicht bekannt.

