Unterhaltung

War wohl nicht das letzte Mal: Toris Spellings Nummer fünf ist da

Seid fruchtbar und mehret euch! So stand es schon im ersten Buch Mose, und das hat sich Tori Spelling auf die Fahnen geschrieben - vor allem, seit ihre Schauspielkarriere ins Stocken geraten ist. Nun hat sie einen weiteren Jungen bekommen.

Die Familie wächst und wächst und wächst. Tori Spelling und ihr Mann Dean McDermott sind zum fünften Mal Eltern geworden. Der ehemalige "Beverly Hills 90210"-Star brachte am 2. März Sohn Beau Dean zur Welt.

Die frohe Botschaft teilte die 43-Jährige auf Twitter mit ihren über eine Million Followern. "Wir sind so was von verliebt in unser Baby Beau", ließ die Mutter zudem kurz nach der Geburt gegenüber dem US-Magazin "People" wissen. "Er ist ein wahrer Segen, und seine Brüder und Schwestern sind überglücklich, ihn zu treffen. Wir sind alle wirklich dankbar für unsere große und gesunde Familie."

Spelling und ihr Ehemann McDermott, ein kanadischer Schauspieler, sind seit 2006 verheiratet. Gemeinsam haben sie noch zwei weitere Söhne im Alter von vier und neun Jahren sowie eine fünf- und eine achtjährige Tochter. Um das neue Ungleichgewicht der Geschlechter aufzuheben, denkt Spelling übrigens laut "E! Online" bereits über Kind Nummer sechs nach.

Auf Spellings Twitter-Profilfoto ist ein Bild mit der Beschreibung zu sehen: "Mommy, Wife, Actress, Author und DIY'er", was soviel heißt wie "Mami, Ehefrau, Schauspielerin, Autorin und Bastlerin."

Gut zu wissen. Dann ist wenigstens geklärt, dass Tori Spelling - die Tochter des ehemals mächtigen Produzenten Aaron Spelling, dem unter anderem die Serie "Beverly Hills 90210" zu verdanken ist - auch noch andere Hobbys hat. Zu hoffen für Tori ist, dass Baby Nummer sechs ein Mädchen wird, weil sie sonst ja noch weitere Kinder nachlegen müsste.

Andererseits würden Fans Spelling ja gern mal wieder als Schauspielerin sehen, denn es könnte ja sein, dass sie die vielleicht am meisten unterschätzte Schauspielerin Hollywoods ist. Mit ihrer Reality-Serie "True Tori" spaltete sie vor drei Jahren die Fernsehgemüter, weil man sich nicht darauf einigen konnte, ob das, was in der Serie zu sehen war, nun gespielt oder echt ist.

Sie und ihr Gatte brachten nämlich Liebe, Sex, Betrug und Geldnöte auf den Bildschirm - alles nur gespielt und gar nicht echt? Denn wenn es gespielt war, dann war es ja verdammt gut. Und von Krise nun wirklich keine Spur - der beste Beweis ist das neue Baby.

Quelle: n-tv.de