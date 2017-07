Unterhaltung

Madonna schlecht fürs Image: Tupac erklärt Trennung in Gefängnisbrief

Inzwischen gilt als sicher: Madonna und Tupac Shakur waren ein Paar. In einem erst jetzt aufgetauchten Brief erklärt der Rapper, warum er sich von der Pop-Ikone trennte - und zwar aus rassistischen Gründen.

Rapper Tupac Shakur beendete seine Beziehung zu Madonna, weil sie weiß ist. Das geht aus einem jetzt öffentlich gemachten Brief hervor, den der Rapper der Pop-Ikone aus dem Gefängnis geschrieben hatte, wie das Promiportal "TMZ" berichtet.

Auf über drei Seiten schüttet Tupac Madonna sein Herz aus und begründet die schmerzliche Trennung. "Deine Karriere bringt es nicht in Gefahr, wenn du mit einem schwarzen Mann in Verbindung gebracht wirst. Wenn überhaupt, lässt es dich noch viel offener und aufregender erscheinen", schreibt der Rapper. Andersherum sieht er die Beziehung jedoch problematischer. "Ich aber habe das Gefühl, dass ich - im Hinblick auf mein Image - die Hälfte der Leute, die mich zu dem gemacht haben, was ich bin, enttäuschen würde", so Tupac weiter.

In dem auf Januar 1995 datierten Brief thematisiert der Rapper neben der Trennung auch seine persönliche Entwicklung im Gefängnis. Gleichzeitig entschuldigt er sich bei der Sängerin für die entstandenen Verletzungen und bittet sie, ihn im Gefängnis zu besuchen.

Erst vor wenigen Jahren wurde bekannt, dass Madonna und Tupac etwa drei Jahre vor dessen Tod im September 1996 ein Paar waren. Demnach lernten sich die Musik-Ikonen 1993 bei einer Award-Show kennen und waren zumindest für den größten Teil von 1994 an liiert.

Der nun aufgetauchte Brief wird im Juli 2017 bei "Gotta Have Rock and Roll" versteigert. Das Mindestgebot ist auf 100.000 US-Dollar festgelegt, wobei ein weitaus höherer Erlös erwartet wird. Der letzte Brief, den Tupac vor seinem Tod geschrieben hatte, war für über 170.000 US-Dollar verkauft worden.

Quelle: n-tv.de