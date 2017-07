Unterhaltung

Selbstmord mit 33 Jahren: US-Youtuberin Stevie Ryan ist tot

Mit ihren Parodien von Stars wie Justin Bieber oder Lady Gaga begeistert Youtube- und TV-Star Stevie Ryan Millionen Fans. Doch privat kämpft die junge Frau gegen Depressionen. Nur wenige Tage nach dem Tod ihres Großvaters nimmt sich die 33-Jährige das Leben.

Die US-amerikanische Youtuberin Stevie Ryan ist tot. Das berichtet unter anderem die "Los Angeles Times" unter Berufung auf die Gerichtsmedizin in Los Angeles. Dem Befund zufolge hat sich die 33-Jährige bereits am vergangenen Samstag in ihrem Haus in L.A. selbst das Leben genommen. Medienberichten zufolge soll sich Ryan erhängt haben, sie litt bereits seit längerem an Depressionen.

Kurz vor ihrem Tod hatte die gebürtige Kalifornierin auf Twitter bekannt gegeben, dass ihr Großvater am vergangenen Donnerstag gestorben sei. "Der Mann meiner Träume wird jetzt nur noch in meinen Träumen sein", schrieb sie in einem Tweet an ihre rund 116.000 Follower. "Ich werde dich jeden Tag vermissen, für immer. Ich liebe dich, mein Pa."

Zuletzt war Ryan neben der Tätigkeit auf ihrem YouTube-Kanal "Little Loca" als Co-Moderatorin des Podcasts "Mentally Ch(ill)", einem Podcast über Depressionen, aktiv gewesen. Dort hatte sie den Tod ihres Großvaters ebenfalls thematisiert. "Ich bin besorgt, dass mich das noch tiefer in die Depression stürzt", zitiert "E!News" aus einer Podcast-Folge.

Schattenseiten des Erfolgs

Mit ihren Youtube-Clips, in denen sie US-Stars wie Justin Bieber oder Lady Gaga parodierte, erreichte die 33-Jährige zeitweise mehr als 15 Millionen Zuschauer. Zwischen 2012 und 2013 moderierte Ryan außerdem die Sendung "Stevie TV" bei dem US-Musiksender VH1.

Doch ihr Erfolg hatte offenbar auch Schattenseiten. In Interview sprach sie auch darüber, dass sie nicht nur Zuspruch für ihre Clips bekomme. "Es ist ganz egal, wer Du bist … Du kannst die talentierteste Person auf der ganzen Welt sein, aber wenn du irgendwas im Internet veröffentlichst, wird Du hasserfüllte Reaktionen ernten."

Quelle: n-tv.de