Unterhaltung

Seltener Chart-Erfolg: USA haben ihren Sommerhit gefunden

Die US-Amerikaner werden wohl zu einem spanischsprachigen Hit durch den Sommer tanzen - daran ändern auch Trumps Pläne nichts, eine Mauer zwischen den USA und dem spanischsprachigen Mexiko hochzuziehen. Zusammen mit Luis Fonsi singen alle "Despacito".

Die USA haben offenbar bereits ihren Sommerhit 2017 gewählt - und dieser wird nicht in englischer Sprache gesungen. Das Lied "Despacito" von dem puerto-ricanischen Sänger Luis Fonsi und dem ebenfalls aus Puerto Rico stammenden Rapper Daddy Yankee führt die dritte Woche in Folge die amerikanischen Billboard-Charts an, berichtet der Sender CNN.

Zuletzt gelang ein solcher Erfolg dem spanischen Duo Los del Rio mit "Macarena" im Jahr 1996. Seitdem hat es kein spanischsprachiger Song mehr an die Spitze der US-Charts geschafft. Nicht zuletzt mit Blick auf die von der US-Regierung geplante Mauer zu Mexiko heißt es bei CNN, "Despacito" habe sprachliche und kulturelle Barrieren in den USA überwunden.

Sänger Fonsi, der in jungen Jahren mit seiner Familie nach Florida zog, ist vom Erfolg seines Liedes überrascht und kann ihn sich nicht recht erklären. "Ich wollte einfach nur einen tollen Song schreiben", sagte er CNN. Er wisse nicht, warum das Lied so viele Menschen weltweit anspriche. Ein Twitter-User beschreibt die Ambivalenz des Song-Erfolgs in den USA: "Ihr respektiert Hispanics nicht, aber habt 'Despacito' in eurer Playlist."

Mittlerweile gibt es auch eine englische Version von "Despacito", bei der kein Geringerer als Popstar Justin Bieber mitsingt. Die Bieber-Version wurde allerdings im Unterschied zum Original auf Youtube nur knapp drei Millionen Mal angeklickt, während das spanischsprachige "Despacito" rund zwei Milliarden Mal angesehen wurde.

Auch in Deutschland hat der Song das Potential zum Sommerhit. Die Hörer des Radiosender NRJ haben das Lied bereits auf Platz eins der Sommerhitliste gewählt. Ins Deutsche übersetzt heißt das Lied "Ganz langsam". In dem Song geht es um die Liebe zu einer Frau und den Tanz mit ihr.

Quelle: n-tv.de