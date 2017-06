Unterhaltung

Bieber macht's mit Guetta: Und die "Victoria's Secret"-Engel tanzen dazu

Da haben sich mal zwei musikalische Schwergewichte zusammengetan: Justin Bieber und David Guetta präsentieren ihre gemeinsame Single "2U". Im Clip dazu sind jedoch nicht sie die Hauptpersonen, sondern die Engel von "Victoria's Secret". Oh, là, là.

Jetzt ist es raus, das Video zu "2U", das Ergebnis der Kollaboration von Pop-Megastar Justin Bieber und dem französischen DJ-Überflieger David Guetta. In dem Clip schmeißen allerdings nicht etwa die beiden Musiker die Show, sondern die Engel von "Victoria's Secret".

Insgesamt sechs Models sind in dem Video zu sehen: Elsa Hosk, Martha Hunt, Jasmine Tookes, Stella Maxwell, Sara Sampaio und Romee Strijd.

Jeder Engel bekam im Vorfeld der Veröffentlichung auf Biebers Instagram-Seite seinen eigenen Post mit einem kleinen Ausschnitt aus dem Video. Was sich da bereits andeutete, ist nun Gewissheit: Der Clip zu "2U" ist ziemlich sexy geworden. Die Models rekeln sich, tanzen und posen gekonnt zu den eingängigen Klängen - natürlich meist in Unterwäsche.

Wie einst bei George Michael

Damit zitieren Bieber und Guetta eine Ikone des Pop: den 2016 verstorbenen George Michael. Der britische Sänger ließ bereits 1990 zahlreiche Supermodels in seinem Clip zum Song "Freedom" auftreten - und schrieb damit Geschichte. Damals waren Linda Evangelista, Naomi Campbell, Christy Turlington, Cindy Crawford und Tatjana Patitz mit von der Partie.

Guetta holt sich meist die Unterstützung anderer Stars für seine Songs. Und auch Bieber scheint immer häufiger auf Kooperationen zu setzen. So ist er derzeit etwa auch mit dem Song "I'm the One" an der Seite von DJ Khaled, Quavo, Chance the Rapper und Lil Wayne sowie mit dem Remix von "Despacito" gemeinsam mit Luis Fonsi und Daddy Yankee in den Charts. Einen viel beachteten Auftritt absolvierte er vor wenigen Tagen allerdings allein auf der Bühne - beim Benefizkonzert "One Love Manchester" am vergangenen Sonntag.

Quelle: n-tv.de